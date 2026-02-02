Экс-глава липецкого минздрава станет директором филиала медуниверситета

Бывшая министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова 3 февраля вступит в должность директора местного филиала Российского медуниверситета, сообщил «Город48» со ссылкой на бывшего руководителя филиала Александра Зубкова. По его словам, кандидатуру госпожи Марковой согласовали в ректорате университета и федеральном Минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Липецкой области Фото: Правительство Липецкой области

Свой пост Анна Маркова покинула в ноябре. Тогда же она сообщила, что переходит в команду вуза.

Анна Маркова была назначена и. о. начальника липецкого управления здравоохранения 28 декабря 2023 года. С тех пор ее кандидатура находилась на согласовании в Министерстве здравоохранения РФ. В январе 2025 года, когда в правительстве Липецкой области появились министерства, она стала и. о. министра. В марте была утверждена в должности.

Юрий Голубь