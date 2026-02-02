Пятеро подростков погибли в ДТП с автобусом в Красноярском крае

В Рыбинском районе Красноярского края в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля на 965-м км трассы «Сибирь» погибли шесть человек, в их числе пятеро подростков. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Предварительно, в результате ДТП погибли пять детей в возрасте примерно 16-17 лет, еще шесть пострадали»,— сообщили в правоохранительных органах. По их данным, всего в автобусе было 13 человек, в их числе 11 подростков.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте аварии работают несколько бригад скорой медицинской помощи.