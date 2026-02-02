Православный блогер и боец СВО Роммель получил 15 лет за изнасилование девочки

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил православного блогера и участника спецоперации Клауда Роммеля к 15 годам исправительной колонии строгого режима за изнасилование девочки 2013 года рождения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Клауд Роммель вину не признал. Суд установил, что военный умышленно и систематически совершал сексуализированные насильственные действия над малолетней девочкой. Это происходило в период с января 2021 года по февраль 2024-го. Насильник эксплуатировал беспомощное состояние ребенка, используя свой авторитет взрослого.

Суд отправил Клауда Роммеля в СИЗО в ноябре 2024 года — на тот момент пострадавшей было 11 лет. Изначально военного отправили под надзор командира войсковой части в Ленинградской области из-за действующего контракта с Минобороны РФ.

Ранее Клауд Роммель состоял в романтических отношениях с матерью девочки, они арендовали квартиру и жили вместе. Блогер занимался с ребенком в качестве репетитора. Затем пара рассталась, однако не стала разъезжаться. Военный переселил ребенка в свою комнату. Параллельно он рассказывал об этом на своем YouTube-канале.

О насилии над девочкой в полицию сообщила ее крестная мать. Она увидела полураздетого ребенка в одной постели с насильником. По ее заявлению в феврале 2024 года МВД организовало проверку. Обвинения в свой адрес Клауд Роммель отрицал, называл свои чувства отцовскими и говорил, что делал девочке «медицинский массаж». Тогда ему выписали протокол о мелком хулиганстве.

