Строитель заключил условную сделку

Как стало известно “Ъ”, в Краснодарском крае освобожден из-под стражи бывший директор ГУП «Дагомысское ДРСУ» Сафарбий Напсо, которого в октябре прошлого года суд приговорил к четырем годам колонии за растрату и мошенничество. Краснодарский крайсуд по представлению прокуратуры заменил реальный срок наказания на условный. В ходе следствия господин Напсо признался, что давал взятки Анатолию Вороновскому, вице-губернатору Кубани, затем — депутату Госдумы.

Коллегия по уголовным делам Краснодарского крайсуда изменила приговор Сафарбию Напсо, бывшему директору краевого ГУП «Дагомысское ДРСУ», сообщили “Ъ” в объединенной пресс-службе судов региона. 23 октября 2025 года Лазаревский райсуд Сочи приговорил господина Напсо к четырем годам колонии общего режима, признав виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Краевой суд снизил срок на один месяц и сделал наказание условным. Осужденный Сафарбий Напсо освобожден из-под стражи.

Приговор Лазаревского райсуда в отношении экс-директора ГУП «Дагомысское ДРСУ» был обжалован и самим осужденным, и прокуратурой. Обвинение указало на то, что Сафарбий Напсо заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с надзором и способствовал расследованию других эпизодов, связанных с коррупцией в дорожно-строительной отрасли Краснодарского края.

По данным “Ъ”, Сафарбий Напсо признал, что незаконно оказывал услуги вице-губернатору Краснодарского края Анатолию Вороновскому, курировавшему дорожное строительство. В частности, руководитель Дагомысского ДРСУ организовал ремонт в квартире сына господина Вороновского в Сочи, произвел земляные работы на участке в Усть-Лабинске, принадлежавшем чиновнику, и приобрел для него самого квартиру в Краснодаре.

Всего Анатолий Вороновский получил услуги на 25 млн руб. и взамен оказывал Сафарбию Напсо покровительство, скрывая махинации директора государственного унитарного предприятия с имуществом ДРСУ. В результате незаконных действий господина Напсо из государственной собственности выбыла дорожная техника стоимостью 45 млн руб.

В объединенной пресс-службе судов края сообщили, что ущерб от действий бывшего экс-директора ГУП «Дагомысское ДРСУ» Напсо полностью погашен.

Анатолий Вороновский, который с 2021 года был депутатом Госдумы, в ноябре 2025 года лишился статуса и был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сафарбий Напсо освобожден от ответственности за дачу взятки и имеет в деле Анатолия Вороновского статус свидетеля.

20 января Генпрокуратура обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества экс-депутата Анатолия Вороновского, действующего депутата Госдумы Андрея Дорошенко, их родственников и доверенных лиц. Первое слушание по делу назначено на 3 февраля. По данным надзора и ФСБ, в Краснодарском крае с 2016 года действовала коррупционная схема получения откатов за распределение бюджетных средств на строительство и ремонт дорог. Объем незаконного дохода группы чиновников и аффилированных с ними предпринимателей превысил 2,8 млрд руб. Имущество, приобретенное на нелегальные доходы, подлежит обращению в казну, считает надзор.

По подозрению в мошенничестве 22 января был задержан министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев, один из ответчиков по иску ГП. Спустя шесть дней мера пресечения ему была изменена на подписку о невыезде, так как министр заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. 24 января в Сочи арестовали Милану и Эльдара Дорошенко, детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко, на которых депутат, как считает следствие, фиктивно переоформил свои дорожно-строительные фирмы — ДТК, «Арма-Лайн» и «Северское ДРСУ». Милану и Эльдара Дорошенко обвиняют в мошенничестве.

Анна Перова, Краснодар