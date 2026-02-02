Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Фигурист Малинин на Олимпиаде будет носить подаренные Овечкиным шнурки

Американский фигурист Илья Малинин на предстоящей Олимпиаде будет носить желтые шнурки, которые ему подарил российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Об этом в социальной сети X сообщил журналист CBC Дэвин Эру.

Фото: CJ Gunther / EPA / ТАСС

Фото: CJ Gunther / EPA / ТАСС

Сегодня Малинин провел первую тренировку в Милане. Отмечается, что он будет носить шнурки на протяжении всей Олимпиады. С короткой программой в личном турнире мужчины выступят 10 февраля, с произвольной — 13 февраля.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. На Играх в нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов, в том числе фигуристы-одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Илье Малинину 21 год. Он дважды выигрывал чемпионат мира (2024, 2025) и три раза побеждал в финалах Гран-при (2023–2025). На последнем из финалов серии американец первым в истории исполнил семь четверных прыжков в произвольной программе — максимально возможное количество в соответствии с регламентом.

Таисия Орлова

Зимнее звездостояние

Сидни Кросби и в 38 лет остается одним из лидеров сборной Канады. Если турнир окажется для команды успешным, знаменитый хоккеист станет трехкратным олимпийским чемпионом

Фото: Sergei Belski-Imagn Images / Reuters

В декабре американец Илья Малинин приземлил семь четверных прыжков в произвольной программе. Так лидер мужского одиночного катания еще раз подтвердил статус безоговорочного фаворита Игр

Фото: Jeff Curry-Imagn Images / Reuters

После провала на пекинской Олимпиаде четырехлетней давности легенда горнолыжного спорта Микаэла Шиффрин скопила немало медалей. В стартовавшем в октябре сезоне американка выиграла шесть этапов Кубка мира

Фото: Gabriele Facciotti / AP

Уход из спорта Йоханнеса Бё заметно подравнял баланс сил в биатлоне. Одним из претендентов на награды Олимпиады станет француз Кантен Фийон-Майе, для которого текущий сезон, вероятно, станет последним

Фото: David W Cerny / Reuters

А вот в лыжных гонках все по-старому. У пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо, собирающего стопки золотых медалей самых престижных турниров, нет никаких причин завершать карьеру

Фото: Lise Aserud / NTB / Reuters

Единственная двукратная олимпийская чемпионка в истории женского фристайла Эйлин Гу после пекинского триумфа почти не соревновалась: работала моделью и училась в Стэнфорде. Для подготовки к новой Олимпиаде студентке пришлось взять академический отпуск

Фото: Danielle Parhizkaran / USA TODAY / Reuters

На счету ведущего бобслеиста планеты Франческо Фридриха 18 высших наград чемпионатов мира и четыре золота Олимпийских игр. В Италию он приедет в статусе главной надежды сборной Германии

Фото: Harrison Hill / USA TODAY / Reuters

На счету Джордана Штольца полно наград мировых первенств. А вот олимпийской медали в коллекции американского конькобежца еще нет

Фото: Morry Gash / AP

Похожая ситуация у канадского шорт-трекиста Уильяма Данджину. Более того, для него грядущая Олимпиада станет первой в карьере

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Чешка Эстер Ледецка, чьей основной специализацией все же следует назвать сноуборд, претендует на награды и в горнолыжном спорте. Восемь лет назад она стала первой женщиной, которой на одной Олимпиаде удалось завоевать золотые медали в двух разных видах

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Для немецкого саночника Феликса Лоха предстоящая Олимпиада станет уже пятой. В Ванкувере и Сочи он становился первым, в Пхёнчхане и Пекине финишировал неподалеку от подиума

Фото: Thomas Peter / Reuters

Шотландский скип Брюс Моуэт — лидер рейтинга Всемирной федерации керлинга. Четыре года назад в Пекине сборная Великобритании с ним в составе также была одним из фаворитов, но уступила в драматичном финале шведской команде

Фото: Todd Korol / Reuters

Наилучшие шансы завоевать первое в истории олимпийское золото в ски-альпинизме у француза Тибо Ансельме. Он выиграл три Кубка мира подряд

Фото: GABRIEL MONNET / AFP

Мэтт Уэстон в юности занимался тхэквондо и играл в регбийной команде. В итоге британец выбрал совсем другую дисциплину — скелетон. И не прогадал: в последние годы ему нет равных в этом виде

Фото: Mayk Wendt / Keystone / AP

Словенская семья Превц — самая продуктивная в прыжках с трамплина. У старшего брата Петера четыре олимпийских медали, у среднего Цене — одна. Младший брат Домен (на фото справа) и их совсем еще юная сестра Ника (слева), сиявшие на прошлогоднем чемпионате мира, наверняка не останутся без наград на предстоящих Играх

Фото: Andrej Tarfila / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Немец Винценц Гайгер и так мог рассчитывать на высшие призы в лыжном двоеборье. Теперь его шансы на третье олимпийское золото повысились — из-за болезни Крона в предолимпийский сезон карьеру завершил титулованный норвежец Ярл Магнус Риибер

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Сидни Кросби и в 38 лет остается одним из лидеров сборной Канады. Если турнир окажется для команды успешным, знаменитый хоккеист станет трехкратным олимпийским чемпионом

Фото: Sergei Belski-Imagn Images / Reuters

В декабре американец Илья Малинин приземлил семь четверных прыжков в произвольной программе. Так лидер мужского одиночного катания еще раз подтвердил статус безоговорочного фаворита Игр

Фото: Jeff Curry-Imagn Images / Reuters

После провала на пекинской Олимпиаде четырехлетней давности легенда горнолыжного спорта Микаэла Шиффрин скопила немало медалей. В стартовавшем в октябре сезоне американка выиграла шесть этапов Кубка мира

Фото: Gabriele Facciotti / AP

Уход из спорта Йоханнеса Бё заметно подравнял баланс сил в биатлоне. Одним из претендентов на награды Олимпиады станет француз Кантен Фийон-Майе, для которого текущий сезон, вероятно, станет последним

Фото: David W Cerny / Reuters

А вот в лыжных гонках все по-старому. У пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо, собирающего стопки золотых медалей самых престижных турниров, нет никаких причин завершать карьеру

Фото: Lise Aserud / NTB / Reuters

Единственная двукратная олимпийская чемпионка в истории женского фристайла Эйлин Гу после пекинского триумфа почти не соревновалась: работала моделью и училась в Стэнфорде. Для подготовки к новой Олимпиаде студентке пришлось взять академический отпуск

Фото: Danielle Parhizkaran / USA TODAY / Reuters

На счету ведущего бобслеиста планеты Франческо Фридриха 18 высших наград чемпионатов мира и четыре золота Олимпийских игр. В Италию он приедет в статусе главной надежды сборной Германии

Фото: Harrison Hill / USA TODAY / Reuters

На счету Джордана Штольца полно наград мировых первенств. А вот олимпийской медали в коллекции американского конькобежца еще нет

Фото: Morry Gash / AP

Похожая ситуация у канадского шорт-трекиста Уильяма Данджину. Более того, для него грядущая Олимпиада станет первой в карьере

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Чешка Эстер Ледецка, чьей основной специализацией все же следует назвать сноуборд, претендует на награды и в горнолыжном спорте. Восемь лет назад она стала первой женщиной, которой на одной Олимпиаде удалось завоевать золотые медали в двух разных видах

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Для немецкого саночника Феликса Лоха предстоящая Олимпиада станет уже пятой. В Ванкувере и Сочи он становился первым, в Пхёнчхане и Пекине финишировал неподалеку от подиума

Фото: Thomas Peter / Reuters

Шотландский скип Брюс Моуэт — лидер рейтинга Всемирной федерации керлинга. Четыре года назад в Пекине сборная Великобритании с ним в составе также была одним из фаворитов, но уступила в драматичном финале шведской команде

Фото: Todd Korol / Reuters

Наилучшие шансы завоевать первое в истории олимпийское золото в ски-альпинизме у француза Тибо Ансельме. Он выиграл три Кубка мира подряд

Фото: GABRIEL MONNET / AFP

Мэтт Уэстон в юности занимался тхэквондо и играл в регбийной команде. В итоге британец выбрал совсем другую дисциплину — скелетон. И не прогадал: в последние годы ему нет равных в этом виде

Фото: Mayk Wendt / Keystone / AP

Словенская семья Превц — самая продуктивная в прыжках с трамплина. У старшего брата Петера четыре олимпийских медали, у среднего Цене — одна. Младший брат Домен (на фото справа) и их совсем еще юная сестра Ника (слева), сиявшие на прошлогоднем чемпионате мира, наверняка не останутся без наград на предстоящих Играх

Фото: Andrej Tarfila / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Немец Винценц Гайгер и так мог рассчитывать на высшие призы в лыжном двоеборье. Теперь его шансы на третье олимпийское золото повысились — из-за болезни Крона в предолимпийский сезон карьеру завершил титулованный норвежец Ярл Магнус Риибер

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

