Фигурист Малинин на Олимпиаде будет носить подаренные Овечкиным шнурки
Американский фигурист Илья Малинин на предстоящей Олимпиаде будет носить желтые шнурки, которые ему подарил российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Об этом в социальной сети X сообщил журналист CBC Дэвин Эру.
Илья Малинин
Фото: CJ Gunther / EPA / ТАСС
Сегодня Малинин провел первую тренировку в Милане. Отмечается, что он будет носить шнурки на протяжении всей Олимпиады. С короткой программой в личном турнире мужчины выступят 10 февраля, с произвольной — 13 февраля.
Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. На Играх в нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов, в том числе фигуристы-одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Илье Малинину 21 год. Он дважды выигрывал чемпионат мира (2024, 2025) и три раза побеждал в финалах Гран-при (2023–2025). На последнем из финалов серии американец первым в истории исполнил семь четверных прыжков в произвольной программе — максимально возможное количество в соответствии с регламентом.