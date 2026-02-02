Сокуров заявил, что не работал в совете по кинематографии до своего исключения

Режиссер Александр Сокуров заявил, что никогда не принимал участия в работе правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. 30 января премьер-министр России Михаил Мишустин исключил господина Сокурова и еще восемь человек из совета. Режиссер усомнился в том, что совет вообще работал.

«Не знаю, работал ли он даже. Я просто ничего об этом не знаю. Это правильное решение. Ротация должна быть. Должны новые люди приходить. Главное, чтобы шла работа. Я этой работы, правда, не вижу. Нам из провинции глядя, может, ее и не видно»,— сказал режиссер РБК.

Александр Сокуров считает, что исключение из совета никак не отразится на деятельности режиссера. «Жизнь российского кино никак не интересует правительство, поэтому там и обсуждать было нечего»,— сказал режиссер Daily Storm.

Помимо господина Сокурова, из совета исключили гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, главу «Союзмультфильма» Юлиану Слащеву, режиссера Валерия Тодоровского и других. В состав включили девять человек, в том числе председателя Союза театральных деятелей Владимира Машкова, первого заместителя гендиректора ВГТРК Антона Златопольского и режиссера Сергея Урсуляка.

Основные задачи совета по развитию кинематографии — повышение эффективности господдержки кинопроизводства и помощь в продвижении отечественных фильмов за рубежом. Совет образован в 2008 году.