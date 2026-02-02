Паслер вдвое сократил срок получения регионального материнского капитала

По инициативе губернатора Дениса Паслера в Свердловской области вдвое сократили срок выплаты регионального материнского капитала, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Теперь заявления рассматриваются в течение 15 дней, а средства перечисляются в течение 30 рабочих дней после одобрения. Документы можно подавать в любом управлении социальной политики региона.«Кроме того, семьи получили возможность направлять средства на строительство жилья через эскроу-счета, что обеспечивает дополнительную защиту от рисков»,– написал губернатор в своем Telegram-канале.

Региональный материнский капитал предоставляется семьям, родившим или усыновившим третьего или последующего ребенка. По данным мэрии, его сумма в 2026 году составляет 182 тысячи 493 руб., а в случае рождения трех детей одновременно – 272 тысячи 738 руб. В 2025 году было выдано свыше 4,2 тысячи сертификатов на областной материнский капитал.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что с 1 января 2026 года в Тюменской области увеличили размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала до 18,3 тыс. руб.

Полина Бабинцева