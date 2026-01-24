В Тюменской области увеличили размер ежемесячной выплаты из маткапитала

С 1 января 2026 года в Тюменской области увеличили размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала до 18,3 тыс. руб. Как сообщили в тюменском правительстве, перерасчет произведен автоматически, дополнительные заявления не требуются. Первая выплата в новом размере будет осуществлена в феврале 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Выплата назначается семьям, где среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает двукратный прожиточный минимум — 37 878 руб. Условием является наличие детей в возрасте до трех лет, при этом выплата устанавливается на 12 месяцев, но не позднее достижения ребенком указанного возраста.

«Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Если в семье несколько детей в возрасте до трех лет, заявление подается отдельно на каждого ребенка»,— пояснили в правительстве. Информация о материнском капитале и возможностях его использования доступна на официальном сайте Пенсионного фонда РФ.