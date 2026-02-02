В Ставропольском крае появятся восемь новых мемориалов

На Ставрополье появятся восемь новых памятников в честь людей и событий, которые внесли вклад в развитие края и страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кисловодска.

Региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства одобрило восемь заявок от четырех муниципалитетов Ставропольского края.

В Ессентуках установят памятные бюст и знак Герою России, майору Ивану Каширину, погибшему в зоне СВО, в школе №11, памятник адмиралу Российского Императорского флота Федору Ушакову в сквере у городской администрации и скульптурную композицию в память о погибших участниках СВО.

В Кисловодске появится поклонный православный крест и мемориал в память о невинно убиенных на горе Солдатской. В Ставрополе возведут памятник купцу первой гильдии Игнатию Волобуеву. А в селе Левокумском установят мемориальную доску в честь почетного жителя округа, врача-анестезиолога и хирурга Али Магомедкадиева на фасаде районной больницы.

Наталья Белоштейн