В Каспийске заочно осудили на 11 лет экс-замминистра ЖКХ Дагестана

Каспийский городской суд Дагестана заочно приговорил бывшего заместителя министра строительства и ЖКХ республики к 11 годам колонии общего режима, штрафу в 700 тысяч рублей и запрету на руководство на три года. Чиновник с 2018 года скрывается от следствия и находится в международном розыске. Суд признал его организатором преступной группы, которая с сентября 2015 по ноябрь 2018 года похитила свыше 300 млн руб. бюджетных средств, сообщает объединенная пресс-служба судов РД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Группа включала руководителя ГАУ «Республиканский центр по сейсмической безопасности» и директоров подрядных фирм — ООО «Основа», НПО «Плодоовощналадка» и ООО «Дагстройсервис». Участники использовали служебное положение замминистра, чтобы выигрывать аукционы аффилированными компаниями по завышенным ценам. Они визировали фиктивные акты с раздутыми объемами работ и легализовали деньги через покупку недвижимости и машин на подставных лиц.

Деньги шли на госпрограммы по строительству детских садов, школ и очистных сооружений в сейсмически опасных районах Каспийска и Дербента. Например, директор ООО «Основа» похитил 69 млн руб. на оснащение детсада и школу в Каспийске; ему дали семь лет и штраф 500 тыс. руб. Директор НПО «Плодоовощналадка» унес свыше 181 млн руб. на несколько детсадов, школ и очистные в Каспийске и Дербенте — восемь лет и 700 тыс. штрафа. Глава ООО «Дагстройсервис» получил пять лет и 300 тыс. штрафа за участие в общей схеме.

Общий ущерб от группы превысил 260 млн руб. по реальным приговорам исполнителям, но следствие связывает с замминистром полные 300 млн руб. . Суд удовлетворил иск правительства Дагестана на полную сумму ущерба. Преступники нарушали закупки: завышали стоимость контрактов, подделывали акты и выводили средства через центр сейсмобезопасности, созданный неустановленным лицом в 2015 году.

Приговор экс-замминистра вынесли по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация). Он еще не вступил в силу и подлежит апелляции.

Станислав Маслаков