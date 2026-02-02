На реставрацию Ирбитского драмтеатра дополнительно направили 45 млн рублей

На реставрацию одного из старейших театров в Свердловской области — здания Ирбитского драмтеатра им. Александра Островского, направили около 45 млн руб., сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. 1 февраля театру исполнилось 180 лет.

«В этом году продолжим реставрацию здания театра. На эти цели направили дополнительно 45 млн рублей. Обновим внутренние помещения, сцену, световое и звуковое оборудование. Уверен, что новые возможности позволят труппе расширить репертуар»,– написал Денис Паслер в своих соцсетях.

Уже восстановлены фасады здания, укреплен фундамент, воссозданы входная группа и балюстрада, усилены стены и чердачные перекрытия. В ближайшее время начнутся работы по обновлению внутренних помещений, сцены и сценического оборудования.

Ирбитский драматический театр был основан в феврале 1846 года. Первое деревянное здание театра было возведено на ул. Кривой (ныне ул. Калинина) на болотистом месте к весне 1845 года. К 1882 г. деревянное здание обветшало, и было принято решение о строительстве ка­менного. Театральный сезон 1884 г. от­крылся уже в новом каменном театре. Здание выполнено в советском неоклассицизме.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-plays» открыл прием заявок для возможных участников.

Полина Бабинцева