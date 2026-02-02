В КЧР владельца салона связи уличили в обмане клиентов на 940 тысяч рублей

В отношении владельца салона сотовой связи на ул. Ленина в Черкесске возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Его подозревают в обмане семи клиентов на 940 тыс. руб. под предлогом продажи дорогих мобильных телефонов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Фото: пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике

В конце 2025 года в полицию обратился 23-летний горожанин с заявлением о том, что оформил у подозреваемого заказ на смартфон с предоплатой в 111 тыс. руб. Однако в оговоренные сроки техника не была доставлена, а деньги покупателю фигурант не вернул.

В ходе проверки оперативниками установлена причастность владельца салона еще к шести аналогичным эпизодам. Общий ущерб превысил 940 тыс. руб.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Наталья Белоштейн