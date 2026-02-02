В Тамбовской области собрали рекордные 754 тыс. тонн сои в 2025 году

Валовой сбор сои в Тамбовской области по итогам 2025 года составил 754,3 тыс. т в первоначально оприходованном весе (массе продукции на момент ее первичного учета до последующей доработки, сушки и очистки). Об этом сообщила на еженедельной планерке в облправительстве в понедельник, 2 февраля, министр сельского хозяйства региона Алена Сытова. По ее словам, данный результат превысил прежний рекорд 2024-го по валовому сбору и составил исторический максимум. В 2024 году показатель был на 218,2 тыс. т, или на 41% меньше текущего и составлял 536,1 тыс. т.

Урожайность сои достигла 28,6 ц с га (центнера с гектара), тогда как годом ранее она составляла 18,7 ц с га. Площадь уборки составила 263,8 тыс. га.

Госпожа Сытова отдельно отметила, что в 2025 году за счет прироста урожайности сахарной свеклы на 73 ц с га (с 393 до 466 ц с га) валовой сбор (общий объем собранной продукции со всех посевных площадей) по этой культуре увеличился на 1,8 млн т. Свекла убрана на площади 140,2 тыс. га.

В регионе также зафиксировали прирост урожайности зерновых и зернобобовых культур — на 19,7 ц с га, или на 52%. В 2024 году показатель составлял 38,1 ц с га. Это обеспечило прирост валового сбора более чем на 1,8 млн т. По словам госпожи Сытовой, значительный вклад в достижение рекордов по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур внесла кукуруза. Прирост ее урожайности относительно 2024 года составил 47 ц с га, или 72%, что обеспечило увеличение валового сбора почти на 600 тыс. т.

Уборку кукурузы в Тамбовской области, которая с осени частично осталась на полях, планируется завершить весной «при установлении благоприятных погодных условий». Предполагаемый валовой сбор в этот период составит 164 тыс. т. Также весной планируется собрать 33 тыс. т сои и 31 тыс. т подсолнечника.

Мария Свиридова