Лавров 6 февраля проведет переговоры с главой МИД Швейцарии

В Москве 6 февраля пройдут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на запрос СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Федеральный советник, глава Федерального департамента (министр) иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис (слева) и министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Федеральный советник, глава Федерального департамента (министр) иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис (слева) и министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Господин Кассис прибудет в Россию в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). «В повестке дня переговоров — поиск путей преодоления нынешнего глубокого кризиса ОБСЕ»,— сообщили в министерстве.

Российская сторона рассчитывает детально обсудить возможности Иньяцио Кассиса «по восстановлению нормальной деятельности ОБСЕ» в военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном направлениях безопасности.

Иньяцио Кассис после переговоров не планирует встречаться с представителями СМИ, сообщила Мария Захарова. Сергей Лавров, в свою очередь, после встречи сделает необходимое заявление для прессы.

О предстоящих визитах в Москву и Киев Иньяцио Кассис сообщил 31 января. Сегодня он прибыл на Украину. Председатель ОБСЕ объяснил свои визиты в две столицы тем, что организация должна сосредоточиться на защите мира и безопасности в Европе.