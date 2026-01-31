Глава МИД Швейцарии посетит Россию и Украину

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис посетит Москву и Киев в качестве председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«ОБСЕ должна вновь сосредоточиться на своих основных задачах — защите мира и безопасности в Европе. Именно для достижения этой цели мы все должны сесть за стол переговоров. Поэтому в ближайшее время я собираюсь посетить Киев и Москву»,— сообщил господин Кассис (цитата по сайту правительства Швейцарии).

Швейцария председательствует в ОБСЕ с 1 января 2026 года. В конце 2025 года Le Temps писала, что Иньяцио Кассис планирует посетить Москву и Киев в феврале. Пресс-служба МИД Швейцарии тогда уточняла, что власти страны «намерены дать шанс диалогу в рамках ОБСЕ в тесном сотрудничестве с Россией и Украиной».