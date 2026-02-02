Вербовку засчитали по высшему разряду

В военном суде в Москве вынесен приговор по уголовному делу Никиты Афанасьева, обвиняемого в содействии терроризму и вербовке наемников. По версии следствия, подсудимый, ранее воевавший добровольцем на стороне украинской армии, а затем в России осужденный по делу о покушении на убийство, в колонии через соцсети вербовал граждан в ВСУ. Суд назначил 25 лет лишения свободы, на два года меньше, чем просила гособвинитель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Афанасьев

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Никита Афанасьев

Во 2-м Западном окружном военном суде 2 февраля завершился процесс по уголовному делу Никиты Афанасьева. Подсудимый обвинялся в шести эпизодах вербовки наемников (ч. 1 ст. 359 УК РФ) и содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ).

В прениях прокурор заявила, что Никита Афанасьев совершил тяжкие преступления, его вина полностью доказана, и просила назначить фигуранту по совокупности преступлений 27 лет с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, а последующих — в колонии особого режима. Также гособвинитель предложила оштрафовать фигуранта на 540 тыс. руб.

Как уже рассказывал “Ъ”, в 2014 году россиянин Никита Афанасьев жил на Украине. Там он, по его собственным словам, поступил на службу в добровольческое подразделение «Святая Мария». В 2015-м пытался получить украинское гражданство, но получил отказ. После этого Никита Афанасьев вернулся в Россию, где был задержан. Его обвинили в участии в «Правом секторе» (признан террористическим и экстремистским и запрещен в РФ), а также покушении на убийство. В 2017 году Никита Афанасьев был осужден на 12 лет 6 месяцев. Позже апелляция смягчила ему наказание до девяти лет. Срок он отбывал в читинской колонии №8, на свободу должен был выйти в декабре 2024 года.

По версии обвинения, находясь в колонии, Никита Афанасьев начал вербовать других заключенных и находящихся на свободе граждан в вооруженные силы Украины, а также призывал их совершить теракт в Чите. При этом, говорится в деле, он использовал «белый» смартфон Samsung, который позволял подключаться к интернету, совершать звонки по Skype и переписываться в социальной сети «ВКонтакте». Телефоном он, по материалам дела, пользовался свободно — тот находился у заключенных в общем доступе.

Адвокат подсудимого Наталия Тихонова, в свою очередь, заявила, что вина ее подзащитного не доказана, и просила его оправдать. Она аргументировала это тем, что у обвиняемого не было возможности выплачивать материальное вознаграждение, а у предполагаемых вербуемых — его получать. Инкриминируемое ему деяние, по словам адвоката, было выявлено в ходе оперативного эксперимента, проведенного УФСБ по Забайкальскому краю, что, по мнению защиты, является провокацией и нарушает закон, в котором говорится, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий «запрещается подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий». Свидетели, по словам защитника, на следствии давали противоречивые показания, часть из них затем согласилась с ними лишь частично, один отказался их повторить. Таким образом, отметила адвокат, свидетели не подтвердили факт вербовки, не смогли пояснить цели и место предполагаемой преступной деятельности подсудимого. Экспертные заключения содержат противоречия, а суд отказал в вызове экспертов для дачи пояснений, сказала защитник. Также, указала она, среди прочего обвинение утверждает, что Никита Афанасьев вербовал лиц, находясь в медицинских учреждениях колонии. Однако по этому эпизоду у него алиби — в указанное в деле время он содержался в СИЗО-4 Москвы, что подтверждается документами ФСИН.

Сам подсудимый назвал обвинение «бредом».

«Если я в течение девяти лет занимался вербовкой, почему деятельность не была пресечена и никого не привлекли к ответственности за сокрытие особо тяжких преступлений»,— сказал Никита Афанасьев. Он также отметил, что в материалах дела отсутствуют рапорты ФСИН о его общении с мнимыми свидетелями, в деле нет никаких доказательств, которые могли бы это подтвердить.

В итоге суд посчитал вину Никиты Афанасьева доказанной и приговорил его к 25 годам лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме. Кроме того, ему назначен штраф в размере 330 тыс. руб. Защита будет обжаловать приговор.

Ефим Брянцев