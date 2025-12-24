Вербовка во время отсидки

В военном суде в Москве на процессе по делу Никиты Афанасьева, обвиняемого в содействии терроризму и вербовке наемников, был допрошен секретный свидетель. По версии следствия, подсудимый, ранее воевавший добровольцем на стороне украинской армии, а затем в России осужденный по делу о покушении на убийство, в колонии через соцсети вербовал граждан в ВСУ. Свидетель подтвердил, что ему было сделано подобное предложение, а из материалов дела известно, что произошло это в ходе оперативного эксперимента.

Во 2-м Западном окружном военном суде 24 декабря на процессе по делу Никиты Афанасьева был допрошен секретный свидетель. Сам подсудимый обвиняется в шести эпизодах вербовки наемников (ч. 1 ст. 359 УК РФ) и содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ).

В 2014 году россиянин Никита Афанасьев жил на Украине. Там он, по его собственным словам, поступил на службу в добровольческое подразделение «Святая Мария». В 2015-м пытался получить украинское гражданство, но ему отказали. После этого Афанасьев вернулся в Россию, где был задержан. Его обвинили в участии в «Правом секторе» (признан террористическим и экстремистским и запрещен в РФ), а также покушении на убийство. В 2017 году Афанасьев был осужден на 12 лет 6 месяцев. Позже апелляция смягчила ему наказание до девяти лет. Срок он отбывал в читинской колонии №8, на свободу должен был выйти в декабре 2024 года.

По версии обвинения, находясь в колонии, Никита Афанасьев начал вербовать других заключенных и находящихся на свободе граждан в вооруженные силы Украины, а также призывал их совершить теракт в Чите.

При этом он использовал «белый» смартфон Samsung, который позволял подключаться к интернету, совершать звонки по Skype и переписываться в социальной сети «ВКонтакте». Телефоном, он, по материалам дела, пользовался свободно, он находился у заключенных в общем доступе.

На заседании в среду, 24 декабря, гособвинение представило секретного свидетеля под псевдонимом «Петренко», который отвечал на вопросы с помощью видео-конференц-связи из Владикавказского гарнизонного военного суда.

По версии следствия, Никита Афанасьев склонял «Петренко» к совершению теракта на территории России.

В интернете свидетель, по его словам, подписывался как Муслим Мусульманин. По его словам, Афанасьев написал ему первым, потом они переписывались и созванивались. Подсудимый, сообщил «Петренко», рассказал ему о своем неприязненном отношении к властям России и о том, что он воевал на стороне Украины в 2014–2015 годах. Своему собеседнику фигурант предложил сделать то же самое, а также, по словам свидетеля, склонял к совершению теракта в Чите — предлагал взорвать здание СКР или поджечь машину полиции. Как конкретно предполагалось это сделать, свидетель вспомнить не смог.

Отвечая на вопрос адвоката подсудимого Натальи Тихоновой, свидетель сообщил, что общался с Никитой Афанасьевым в рамках оперативных мероприятий. Вопрос адвоката, является ли свидетель сотрудником ФСБ, о чем можно судить по имеющемуся в деле рапорту, суд снял, объяснив это заботой о безопасности свидетеля.

Адвокат Наталья Тихонова сообщила “Ъ”, что вину ее подзащитный не признает. Уголовное дело в отношении Афанасьева она считает сфальсифицированным.

По словам госпожи Тихоновой, ее подзащитный не имел возможности кого-либо вербовать в колонии и не хотел этого. Она подчеркнула, что к тому времени он почти отбыл срок по первому уголовному делу.

Ефим Брянцев