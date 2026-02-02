Британия отзывает аккредитацию российского дипломата

МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина и осудил высылку российской стороной британского дипломата. В ответ Британия решила отозвать аккредитацию у сотрудника диппредставительства РФ.

«Вызывает глубокое разочарование тот факт, что Россия постоянно стремится сорвать работу британских дипломатических представительств и воспрепятствовать нашей поддержке Украины. Любые дальнейшие действия России будут рассматриваться как эскалация и на них будет дан соответствующий ответ»,— говорится в сообщении британского правительства.

В середине января МИД России объявил о высылке второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве Дэвиса Гарета Самьюэля. ФСБ сообщало, что на самом деле мужчина был сотрудником британских спецслужб. Великобритания эти обвинения отрицает.

