Второй секретарь посольства Британии не проявил себя как дипломат

В отношениях России и Великобритании разгорелся новый шпионский скандал. 15 января российский МИД уведомил о скорой высылке на родину британского дипломата, которого в Москве назвали незаявленным сотрудником спецслужб Соединенного Королевства. Удивительного в этом, впрочем, мало: в последние годы Лондон, по данным российских спецслужб, играет роль главного куратора всех терактов и диверсий на территории России. На этом фоне периодические разоблачения британских агентов стали делом почти обыденным.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Утром 15 января ФСБ России сообщила, что под видом второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве скрывается сотрудник британских спецслужб. Им оказался 45-летний Дэвис Гарет Самьюэль.

Через некоторое время о том же сообщили и в российском МИДе. В тот же день временную поверенную в делах Британии Дейни Долакию вызвали в российское внешнеполитическое ведомство, чтобы заявить ей официальный протест в связи с деятельностью сотрудника посольства, не соответствующей дипломатическому статусу. Ее уведомили об отзыве аккредитации у обозначенного фигуранта скандала и его обязанности покинуть Россию в двухнедельный срок.

«Вновь было подчеркнуто, что в Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб. Указано, что бескомпромиссная линия России в данном вопросе будет и далее реализовываться в соответствии с интересами национальной безопасности нашей страны. Сделано также предупреждение о том, что в случае, если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный "зеркальный" ответ»,— говорится в сообщении на сайте МИДа.

Примечательно, что ранее, сообщая о вызове в МИД высокопоставленного британского дипломата, российское внешнеполитическое ведомство не уточнило цели визита. Что не помешало ряду журналистов и десяткам граждан собраться на Смоленской площади.

Журналисты пытались задавать британскому дипломату вопросы. Граждане встретили ее свистом, скандируя: «Британия — страна террористов».

По свидетельству очевидцев, на выходе из МИДа протестующим удалось около десяти минут блокировать машину дипломата, прежде чем она сумела отъехать.

Шпионские скандалы, сопровождаемые высылкой дипломатов, давно перестали быть редкостью во взаимоотношениях России и Великобритании. Одним из самых громких случаев, прогремевших на весь мир, стал скандал вокруг смерти в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. В его отравлении британские власти обвинили бизнесмена Андрея Лугового, а после отказа России выдать его Лондону британцы объявили о прекращении всех контактов с ФСБ, замораживании работы над соглашениями в области ВТС и двусторонним соглашением об облегчении визового режима. Из страны были высланы четыре российских дипломата. В ответ российский МИД объявил персонами нон грата четырех британских дипломатов и заявил, что российские официальные лица не будут посещать Великобританию, а Москва не станет рассматривать запросы британских правительственных чиновников о выдаче виз. Кроме того, Россия сообщила о прекращении сотрудничества с Британией по борьбе с терроризмом «в знак протеста против действий Лондона в связи с делом Лугового».

Александр Литвиненко с женой Мариной и сыном Анатолием в 2006 году Фото: Коммерсантъ Юлия и Сергей Скрипаль Фото: из личного архива Юлии Скрипаль

Другим резонансным инцидентом стало отравление в британском Солсбери в 2018 году бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон обвинил в этом российские спецслужбы и вскоре объявил о высылке из Великобритании 23 российских дипломатов. В ответ Москва санкционировала высылку из страны такого же количества сотрудников посольства Соединенного Королевства, а также закрыла британское генконсульство в Санкт-Петербурге и общественную организацию Британский совет (генпрокуратура РФ признала ее нежелательной).

Впоследствии взаимные обмены ударами по схожей схеме — обвинения в шпионаже или подрывной деятельности со взаимной высылкой дипсостава — продолжились, хоть и в более скромных масштабах.

В частности, в мае 2024 года Лондон объявил о высылке из страны военного атташе РФ и снятии дипломатического статуса с ряда принадлежащих России объектов недвижимости в Соединенном Королевстве, включая торгпредство и представительство военного атташе. Также британцы решили ужесточить процесс выдачи виз российским дипломатам. Как поясняли тогда британцы, это стало ответом на вредоносную деятельность, которую Россия якобы ведет в королевстве и на территории континентальной Европы. В сентябре того же года ФСБ сообщила о причастности британских дипломатов к разведывательно-подрывной работе — представители посольства встречались с иноагентами, а также поддерживали экстремистов. В этой связи все шесть обвиненных в этом сотрудников британского посольства были высланы на родину.

Наконец, еще одним отражением того, насколько враждебными российско-британские отношения стали в последние годы, можно счесть заявления, неоднократно звучавшие от представителей российского сообщества весь прошлый год. Так, в октябре 2025 года директор ФСБ Александр Бортников признал, что именно Великобритания стала главным куратором всех терактов и диверсий на территории России. В частности, британские инструкторы, по его словам, спланировали удары беспилотниками по Каспийскому трубопроводному консорциуму и именно спецслужбы Соединенного Королевства курировали операцию «Паутина» — серию атак беспилотников ВСУ на российские военные аэродромы накануне российско-украинских переговоров в Стамбуле в июне прошлого года.

Схожее мнение о деструктивной деятельности британцев не раз высказывал и в прошлом секретарь Совбеза, а ныне помощник президента РФ Николай Патрушев. По его оценкам, Британия заинтересована в срыве нормализации отношений России и США, а также переговоров о мирном урегулировании на Украине, в связи с чем Лондон постоянно пытается провоцировать обострение ситуации на Балтике. Ту же мысль осенью 2025 высказал и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин: разведка Великобритании причастна к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» и теперь готовит диверсии в Балтийском и Черном морях.

Ирэна Шекоян