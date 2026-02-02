В «Яндекс Go» рассказали о колебаниях в Москве цен на такси в морозы

В «Яндекс Go» сообщили, что базовые тарифы сервиса на поездки на такси не меняются в морозы. Рост цен в Москве с 7:00 до 10:00 мск понедельника в компании объяснили «Ъ» повышенным спросом. Из-за морозов пассажиры предпочитали заказывать авто, чтобы добираться до работы в тепле и не прогревать собственную машину.

По данным сервиса, сегодня утром на линию вышло на 3% меньше водителей, чем в прошлый понедельник, 26 января. Тогда в Москве и области начался снегопад, который продлился около двух суток. Средний чек на поездки сегодня был ниже на 5%, чем на прошлой неделе. Тогда снег замедлял скорость движения и ухудшал общую видимость на дорогах, сообщили «Ъ» в «Яндекс Go».

В «Яндекс Go» предупредили, что в вечерний час пик снова ожидаются скачки спроса на такси. Если свободных водителей не хватает, автоматически появляется повышающий коэффициент, который влияет на цену поездки. Сервис порекомендовал пассажирам заказывать такси в районе 17:00 или после 20:00 мск, либо выбирать общественный транспорт.

Сегодня утром в некоторых районах Москвы цены на такси выросли в 1,5–2 раза из-за сильного похолодания. В ночь на 2 февраля в Москве и Московской области температура опустилась до -26 °C. По данным «РИА Новости», при попытке узнать детализацию цены в «Яндекс Go» показывало уведомление, что из-за «плохой погоды» «заказов значительно больше, чем свободных машин». На прошлой неделе из-за сильного снегопада такси в Москве подорожало в 3,5 раза.