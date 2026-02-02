Bloomberg: Emirates возобновит перелеты в Израиль после двух лет перерыва

Авиакомпания Emirates в ближайшие месяцы может возобновить перелеты в Израиль после двухлетнего перерыва, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. При этом возобновление перелетов может быть отложено в случае новой геополитической напряженности.

Emirates, как и многие другие авиакомпании, приостановила авиасообщение с Израилем после атаки «Хамаса» в октябре 2023 года и во время последующей войны в Газе. Некоторые эмиратские авиакомпании, в частности Etihad и Flydubai, уже возобновили перелеты в Израиль после перерыва.

Как отмечает Bloomberg, именно возобновление полетов Emirates имело бы важное символическое значение, демонстрируя улучшение отношений Израиля и ОАЭ после прекращения активных боевых действий в Газе в октябре прошлого года. Ранее посол Израиля в Объединенных Арабских Эмиратах Йосси Шелли уже обещал, что, если крупнейшая эмиратская авиакомпания возобновит полеты в Тель-Авив, ей будут предоставлены слоты, которые были у нее до 2023 года.

Яна Рождественская