Роналду бойкотирует матч «Ан-Насра» из-за недовольства клубным руководством

Португальский нападающий «Ан-Насра» Криштиану Роналду собирается бойкотировать выездной матч 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Эр-Рияда» из-за недовольства клубным руководством. Об этом сообщает газета A Bola.

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

По данным источника, Роналду считает, что Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) недостаточно финансирует «Ан-Наср» по сравнению с другими командами, которые находятся под управлением компании. Также португалец недоволен трансферной политикой клуба: единственным игроком, пополнившим команду в зимнее окно, стал 21-летний иракский полузащитник Хайдир Абдулкарим. При этом ближайший конкурент по турнирной таблице — «Аль-Хиляль» — усилился несколькими футболистами. Также сообщается, что в клуб может перейти обладатель «Золотого мяча», французский форвард Карим Бензема.

«Ан-Наср» сыграет с «Эр-Риядом» 2 февраля. По итогам 18 туров клуб с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Отставание от лидирующего «Аль-Хиляля» составляет 3 очка.

Криштиану Роналду выступает за «Ан-Наср» с 2023 года, его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне португалец провел за команду 22 матча, в которых отметился 22 забитыми мячами.

Таисия Орлова