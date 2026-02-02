Что известно об обезьяньей оспе

1 февраля Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование в Московской области из-за подозрения на оспу обезьян. В Домодедовскую городскую больницу поступили уже два пациента с подозрением на заболевание. Что такое обезьянья оспа и чем она опасна — в справке “Ъ”.

Откуда взялся вирус Оспа обезьян — редкая зоонозная вирусная инфекция, которая передается контактным и воздушно-капельным путем. Вирус был впервые выделен у лабораторных обезьян в питомнике в Копенгагене в 1958 году. Как болезнь человека, происшедшая от вируса оспы обезьян, она была выявлена в 1970 году в Демократической Республике Конго (ДРК). Сотрудники эпидемиологического надзора ВОЗ в период с 1981 по 1986 год зафиксировали в ДРК 338 подтвержденных случаев и 33 случая смерти (летальность — 9,8%).

Вспышки Второй период вспышек заболевания в ДРК был зафиксирован в 1996–1997 годах. Всего в период с 1991 по 1999 год в ДРК было зарегистрировано 511 случаев заболевания человека оспой обезьян. Первая за пределами Африки серьезная вспышка оспы обезьян зафиксирована в 2003 году в США, источником инфицирования стал близкий контакт с зараженными домашними луговыми собачками. Эти грызуны содержались вместе с импортированными из Ганы для любителей экзотических животных гамбийскими крысами и сонями. В США тогда был зарегистрирован 71 случай оспы обезьян, никто не умер. В дальнейшем случаи инфицирования оспой обезьян регистрировались у лиц, прибывших из Нигерии в Израиль (сентябрь 2018 года), Великобританию (сентябрь 2018 года, декабрь 2019-го, май 2021-го), Сингапур (май 2019 года) и США (июль и ноябрь 2021 года). В мае 2022 года случаи заражения оспой обезьян были выявлены во множестве стран мира, в том числе в России. В июле того же года ВОЗ признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В 2024 года случилась новая вспышка заболевания, распространение было зафиксировано в ДРК, Бурунди, Кении, Руанде и Уганде. Всего на Африканском континенте заболели 38 тыс. человек, умерли более 1,4 тыс. человек. Впоследствии случаи заражения выявляли в США, Франции, Великобритании, Швеции, Марокко и Азербайджане. Глава Роспотребнадзора Анна Попова тогда заявляла, что распространения оспы обезьян в России не произойдет благодаря традиционным ценностям. Тем не менее ведомство рекомендовало усилить погранконтроль.

Симптомы Инкубационный период — от 5 до 21 дня. Первоначальные симптомы: — лихорадка и головная боль; — воспаленное горло и кашель; — воспаление подмышечных, шейных и паховых лимфоузлов; — боли в спине и мышцах, слабость мышц рук. Более поздние — мелкие, но болезненные язвы появятся везде, на руках, ногах и лице. В течение двух-трех недель язвы зарастают, и короста осыпается. Но шрамы, вероятнее всего, останутся. Человек распространяет инфекцию до полного исчезновения коросты. В большинстве случаев инкубационный период оспы обезьян длится от 6 до 16 дней, однако может продолжаться и до 21 дня. У заразившегося появляется сыпь, которая может быть болезненной и вызывать зуд. Как правило, болезнь протекает в достаточно легкой форме и проходит сама за две-три недели.

Летальность Генетическая клада (ветвь) вируса, циркулировавшего в бассейне реки Конго, остается эндемичной (свойственной одной географической местности) в ДРК и вызывает относительно высокую летальность — 10–15%. Представители другой генетической клады встречаются в Западной Африке. Для заразившихся от представителей этой клады вирусов летальность составляет менее 1%.

Распространение До 2021 года не было достоверно зарегистрировано ни одной передачи вируса от человека к человеку. По данным Центра по контролю за заболеваниями США (CDC), оспа обезьян распространяется при тесном контакте. Это включает в себя прямой физический контакт с пораженными частями тела вирусоносителя, а также прямой контакт с «респираторными выделениями», которые легко передаются при общении лицом к лицу (говоря попросту — капельками мокроты и слюны), а также совместное использование постельного белья и одежды с зараженным, прикосновение к предметам, зараженным выделениями от него. Вирус может также перейти от беременной матери к плоду через плаценту