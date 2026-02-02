Ночью над Черноземьем сбили 23 беспилотника: есть погибшие

Дежурные средства ПВО за ночь сбили над Россией 31 беспилотник, в том числе 23 над Черноземьем. 22 дрона были уничтожены над Белгородской областью, еще один — над Курской. Это следует из сообщения Минобороны.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ночью несколько беспилотников ВСУ ударили по Старому Осколу. В результате одной из атак загорелся частный дом. Спасатели обнаружили на месте пожара тела двух человек 1976 и 1981 годов рождения.

Частный дом сгорел. Также разрушения, предварительно, получили 20 квартир в трех многоэтажных домах и три машины.

Власти Курской области подтвердили данные Минобороны, не уточнив информацию о возможных последствиях атаки. Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что с 9:00 1 февраля до 7:00 2 февраля над регионом сбили восемь беспилотников. Также установлены семь сбросов взрывных устройств и 12 артиллерийских обстрелов. В райцентре Хомутовка обломки БПЛА повредили окно дома. Других разрушений и пострадавших нет.

Алина Морозова