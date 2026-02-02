Жителю Озерска дали 3,5 года колонии за оправдание действий против ВС РФ
Озерский городской суд Челябинской области признал 25-летнего местного жителя виновным в призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (ч. 2 ст. 280.4 УК РФ). Он приговорен к трем годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Сотрудники ведомства задержали южноуральца в прошлом году. Установлено, что житель региона, «осознавая публичный характер и общественную опасность своих действий», разместил в интернете публикации, в которых содержались призывы к оправданию действий украинских формирований против Вооруженных сил России, а также призывы к экстремистской деятельности.
Уголовное дело возбудило следственное подразделение УФСБ по региону. Приговор в законную силу не вступил.