Жителю Озерска дали 3,5 года колонии за оправдание действий против ВС РФ

Озерский городской суд Челябинской области признал 25-летнего местного жителя виновным в призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (ч. 2 ст. 280.4 УК РФ). Он приговорен к трем годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сотрудники ведомства задержали южноуральца в прошлом году. Установлено, что житель региона, «осознавая публичный характер и общественную опасность своих действий», разместил в интернете публикации, в которых содержались призывы к оправданию действий украинских формирований против Вооруженных сил России, а также призывы к экстремистской деятельности.

Уголовное дело возбудило следственное подразделение УФСБ по региону. Приговор в законную силу не вступил.