Российских юниоров допустили к международным турнирам по хоккею на траве

Международная федерация хоккея на траве (FIH) допустила российских юниоров к участию в турнирах под своей эгидой с национальной символикой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Ограничения для спортсменов до 18 лет сняты с немедленным вступлением в силу, сообщил в письме Президент FIH Тайяб Икрам. Он отдельно отметил, что федерация ценит усилия российских коллег по защите прав своих атлетов»,— написал Михаил Дегтярев.

11 декабря 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям разрешить российским и белорусским юниорам участвовать в индивидуальных и командных турнирах без каких-либо ограничений, то есть с национальным флагом и гимном. На данный момент атлеты из этих стран получили допуск от 11 федераций по олимпийским видам.

Таисия Орлова