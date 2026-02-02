Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Татарстан вошел в топ-5 направлений для путешествий россиян в 2025 году

Татарстан занял пятое место среди самых популярных направлений для путешествий россиян в 2025 году. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба «Яндекс Путешествий».

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Средняя стоимость ночи в отелях региона составила 7,2тыс. руб.

В Казани рост числа бронирований за год составил 22%. Республика также оказалась в пятерке наиболее востребованных направлений для коротких поездок, где число бронирований выросло на 28% по сравнению с 2024 годом.

Ранее сообщалось, что Казань вошла в число самых бюджетных направлений для зимних поездок по России.

Анна Кайдалова