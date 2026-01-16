Казань стала одним из самых доступных направлений для путешествий по России в зимний сезон 2025–2026 годов. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на сервис бронирования пакетных туров Onlinetours.

Казань вошла в число самых бюджетных направлений для зимних поездок по России

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Средняя стоимость тура в Казань составила 21 тыс. руб. Среди городских направлений столица Татарстана заняла первое место. Далее идут Санкт-Петербург (29 тыс. руб.), и Ессентуки — (30,8 тыс. руб.).

По данным сервиса, путешествие по городам и курортам России зимой 2025–2026 годов в среднем обойдется на двоих в 58 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что Казань вошла в тройку самых популярных городов России для весенних поездок.

Анна Кайдалова