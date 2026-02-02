Посол Афганистана сообщил о переговорах с РФ по трудовой миграции

Россия и Афганистан ведут переговоры о привлечении афганских трудовых мигрантов. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Исламского Эмирата в РФ Гуль Хасан.

«По вопросу трудовой миграции в Россию между двумя странами уже состоялись переговоры, и есть основания рассчитывать на достижение положительных результатов», — сказал дипломат.

По словам посла, Афганистан располагает молодым населением. Власти страны стремятся направлять квалифицированные и профессиональные кадры в государства, где существует потребность в рабочей силе.

По данным Минтруда, к 2032 году экономике РФ потребуется заместить около 12,2 млн работников. Для этого ежегодный приток новых участников рынка труда должен превышать 1,5 млн человек. В числе наиболее востребованных профессий на ближайшие годы названы швеи, сварщики, слесари и механизаторы.