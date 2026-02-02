Владислав Ховалыг произвел перестановки в правительстве Тувы

Очередные кадровые изменения произошли в составе правительства Тувы. Глава республики Владислав Ховалыг объявил о них на аппаратном совещании 2 февраля.

По данным пресс-службы республиканского кабмина, обязанности вице-премьера будет исполнять Артына Бузур-оол. Ранее он возглавлял департамент по внутренней политике. На новом посту господин Бузур-оол будет курировать эту сферу.

«Министерство труда и социальной политики возглавила Орланмай Куулар, которая продолжительное время занимала позицию заместителя министра и курировала вопросы социального обслуживания населения республики»,— говорится также в сообщении. На этом посту она сменила Эдуарда Сандана. Как писал «Ъ-Сибирь», господин Сандан перешел на должность заместителя председателя правительства региона.

В свою очередь, Эдуард Ховалыг назначен министром цифрового развития. До последнего времени он возглавлял департамент информационной безопасности администрации главы и аппарата правительства Республики Тыва.

Валерий Лавский