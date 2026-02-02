Врио мэра Владимира госпитализировали из рабочего кабинета с сердечным приступом

Временно исполняющего обязанности главы города Владимира Владимира Гарева экстренно доставили в больницу. Решается вопрос о передаче его полномочий, заявили ТАСС в правительстве области.

Причиной госпитализации назвали «ухудшение здоровья». В городской администрации заверили, что чиновник идет на поправку.

Telegram-канал Mash пишет, что господина Гарева госпитализировали с сердечным приступом. Он якобы перенервничал из-за жесткой критики в его адрес из-за темпов снегоуборочных работ в городе.

Владимир Гарев был назначен на должность врио мэра 28 августа 2025 года. Он сменил на посту Дмитрия Наумова, которого приговорили к восьми годам колонии строгого режима по делу о получении взятки.