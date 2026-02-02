ФРГ начала развивать сотрудничество с Италией из-за нестабильности во Франции

Германия переориентировалось на сотрудничество с Италией из-за экономической нестабильности во Франции и истечения срока полномочий президента Эмманюэля Макрона в следующем году. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

В материале отмечается, что «двигателями политики» Евросоюза всегда были Франция и Германия, однако сейчас французский президент — «хромая утка», его полномочия истекают в 2027 году. «Могут ли они (власти ФРГ.— “Ъ”) сейчас работать с Макроном? Не совсем. Он скоро покинет свой пост, а Франция находится в нестабильном состоянии. Немцы ненавидят нестабильность»,— сказал газете один из дипломатов ЕС.

The Daily Telegraph пишет, что канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к премьер-министру Джорджи Мелони с предложением по переустройству Европы по их консервативным взглядам. В новый союз «многоскоростной Европы» войдут Германия, Италия, Польша, Испания, Нидерланды и Франция, пишет газета. При этом, считают источники, не все 27 стран блока примут новый союз Рима и Берлина.

Германия и Италия считают друг друга важнейшими промышленными партнерами в ЕС. По данным издания, в 2024 году двусторонняя торговля между Италией и Германией составила €153 млрд. Немецкие инвестиции в Италию и итальянские инвестиции в Германию сейчас превышают €100 млрд.

Одна из причин нестабильности во Франции — экономический кризис. Дефицит бюджета в прошлом году достиг 5,8% ВВП, что намного выше официального целевого показателя Евросоюза в 3%. В конце первого квартала 2025-го государственный долг страны вырос до €3,346 трлн (114% ВВП). В январе в стране был утвержден бюджет на 2026 год через применение «силовой» ст. 49.3 Конституции. Она позволяет принимать законы без голосования в парламенте. Крайне левые и крайне правые сообщили о намерении объявить вотум недоверия правительству.

Подробнее — в материале «Ъ» «Температура в Национальной ассамблее Франции подскочила до 49.3».