Температура в Национальной ассамблее Франции подскочила до 49.3

Сегодня, 20 января, в Национальной ассамблее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню намерен сделать то, от чего еще осенью клялся воздержаться. Он обещал не прибегать к «силовой» ст. 49.3 Конституции, но не нашел лучшего решения, чтобы протолкнуть бюджет 2026 года без голосования в парламенте. Утонувший в требованиях, торгах и компромиссах бюджет оказался тем самым документом, ради которого глава правительства взял свое слово обратно. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню

Фото: Benoit Tessier / Reuters Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню

Ст. 49.3 — формально конституционный инструмент, позволяющий правительству принять закон, если парламент не может прийти к согласию. Политически же она символ бессилия и силы одновременно: невозможности договориться и возможности навязать решение. Премьер Себастьен Лекорню еще недавно уверял, что не пойдет по пути, которым злоупотребляли его предшественники. Но сдержать слово так и не смог, сообщив о своем нынешнем решении «с сожалением и горечью».

В свое оправдание Лекорню указал на блокировки со стороны «Непокорившейся Франции» (LFI) и «Национального объединения» (RN), на «дезертирство» экологов, которые перестали приходить на рабочие встречи, и на то, что после Рождества атмосфера переговоров в парламенте не улучшилась, а ухудшилась. Он «сделал ставку» на иной стиль управления без 49.3, признал он. Но ставка оказалась бита.

Реакция парламента последовала мгновенно. Крайне левые и крайне правые уже сообщили о намерении объявить вотум недоверия правительству.

Одна из лидеров LFI Матильда Пано назвала это ответом на «бюджет несчастья». С другой стороны и с другими аргументами выступила Марин Ле Пен. Она заявила, что группа «Национального объединения» также поддерживает вотум недоверия, обвинив Лекорню в «подкупе» социалистов ценой обещания новых налогов и увеличения государственного долга. Социалисты как раз и не собираются требовать отставки правительства и, по сути, согласились подстраховать премьера.

Правые смотрят на текст без энтузиазма. Глава «Республиканцев» (LR) Лоран Вокье назвал бюджет «очень несовершенным», но пообещал определять позицию фракции по отношению к документу, а не лично к Лекорню. Макронистка Приска Тевено сформулировала настроение лагеря власти так: 49.3 — «лучшее из худших решений». Не удача, но и не катастрофа.

Сама процедура растянется на недели. 49.3 может быть задействована сначала по доходной части бюджета, затем по расходной. Потом текст, как полагается, уйдет в Сенат и вернется в ассамблею для финального аккорда 49.3. Окончательное принятие бюджета возможно к середине февраля, если правительство Лекорню выдержит серию вотумов недоверия, то есть если в какой-то момент «непокорившиеся» неведомым образом не объединятся с Нацобъединением или же социалисты не решат бросить на произвол судьбы правительство, которое сейчас держится даже не на их согласии, а нейтралитете.

На фоне парламентской бури Елисейский дворец инициативу правительства поддержал. Президент Эмманюэль Макрон, по словам пресс-секретаря Мод Брежон, приветствовал «вариант бюджета», который «гарантирует стабильность» и «позволяет стране двигаться вперед».

Дефицит удается удержать на уровне 5% ВВП. Цена — компромиссы и уступки. Сам Лекорню называет документ компромиссным текстом, за который больше никто, кроме него, не готов взять на себя ответственность. «Я беру это на себя»,— сказал он, защищая баланс между требованиями левых, правых и центра. В новом бюджете собрано всего понемногу: и размораживание шкалы подоходного налога, и дополнительный налог на прибыль 300 крупных компаний, и меры поддержки молодежи. Ни один лагерь не считает его своим. Каждый видит в нем уступку другому.

В этой истории важно не только содержание бюджета, но и форма его прохождения. Применение 49.3 — мера эффективная, но опасная. Даже если Лекорню добьется принятия бюджета, то заплатит за это репутацией премьера, который обещал управлять иначе. Его «новый стиль» не выдержал столкновения с многоголовой гидрой парламента, где нет большинства и где каждый ищет собственную выгоду. И все же силовой вариант не исключает голосования, пусть и после принятия бюджета. В случае прямого указа стране осталось бы только взять под козырек и исполнять, что во Франции никогда не проходит без скандалов на каждом шагу. Ст. 49.3 с последующими нападениями на премьера в эфире и вотумами недоверия — все-таки возможность выпустить пар и помахать кулаками, пусть даже после драки.

Алексей Тарханов