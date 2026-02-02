TikTok не хватило тока

ByteDance завершила сделку по передаче части американского подразделения TikTok инвесторам из США 22 января. И первая после переезда неделя стала для соцсети настоящей катастрофой. На нее свалилась не только снежная буря, но и шквал критики и обвинений в цензуре. Как итог, потеря пользователей и проигрыш конкурентам на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florence Lo / Illustration / File Photo / Reuters Фото: Florence Lo / Illustration / File Photo / Reuters

Смена владельцев американского подразделения TikTok совпала с двумя масштабными кризисами в стране. На восточные районы США обрушилась снежная буря, оставив без света 1 млн домов. А убийство 37-летнего Алекса Претти в Миннеаполисе агентами миграционной службы спровоцировало массовые акции протеста. И оба события обернулись серьезными проблемами для TikTok, отмечает The Guardian.

Из-за снежной бури вышли из строя несколько центров обработки данных Oracle, от которых зависит работа TikTok в США.

В результате в работе соцсети произошел серьезный сбой. Многие пользователи сообщали, что не могут загружать видео, а другие — что их видео не набирают просмотров, несмотря на большое количество подписчиков. Но сама компания на это никак не отреагировала, не объяснив в том числе, в чем причина массового сбоя.

Не смогли загрузить свои видеоролики и многие пользователи, которые хотели критически высказаться в адрес администрации Дональда Трампа и Иммиграционной таможенной службы (ICE). И они решили, что TikTok стал просто блокировать всех, кто критикует власти страны. Среди них оказались сенатор штата Калифорния Скотт Винер, певица Билли Айлиш и ее брат. Волну критики в адрес соцсети подхватили и многие американские СМИ. И только после этого TikTok выпустил заявление, объяснив, что во всех проблемах пользователей виновата не цензура, а погода.

Но длительное молчание и отсутствие объяснений уже ударили по TikTok. Некоторые пользователи заявили, что уходят из TikTok из-за предполагаемого ужесточения цензуры после перехода компании под управление инвесторов из США. А конкурент TikTok, сервис UpScrolled, занял первое место по количеству скачиваний в американском Apple App Store и третье место — в Google Play Store.

Кирилл Сарханянц