Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков о новом раунде переговоров с Украиной, иранском уране и юбилее Ельцина

Кремль сообщил о переговорах с Украиной в Абу-Даби 4-5 февраля

Дмитрий Песков выступил перед журналистами. Пресс-секретарь президента подтвердил, что Россия собирается провести второй раунд переговоров об урегулировании военного конфликта с Украиной в Абу-Даби 4-5 февраля. По его словам, прямые контакты с Украиной возможны в Москве. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О переговорах с Украиной

  • Прямые контакты с Украиной возможны в Москве.
  • По каким-то вопросам находить точки соприкосновения легче, по другим сближение констатировать нельзя.
  • Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной пройдет 4-5 февраля в Абу-Даби.
  • Москва готова и дальше работать в интересах урегулирования ситуации на Украине.
  • Украинское урегулирование приблизилось по части пунктов.

Об отношениях с Европой

  • Сейчас нет никакой конкретики по возможной организации контактов Путина и Макрона.
  • Мы можем только приветствовать возвращение к диалогу между РФ и Европой.
  • РФ открыта к диалогу с Европой настолько широко, насколько готовы сами европейцы.

Об Иране

  • Тема вывоза в Россию иранского урана давно была на повестке дня.
  • Россия продолжает усилия по деэскалации напряженности вокруг Ирана.

Об отношениях с США

  • Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в контактах с США отвечает за экономические связи.
  • Никакой детализации прошедших переговоров господина Дмитриева в Майами не будет, обе стороны оценивают их как позитивные.

О Ельцине

  • Ельцин — неотъемлемая часть истории России, память о нем бережно хранят.

О планах Путина

  • Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по развитию химической промышленности.
  • Химическая промышленность является важным сектором российской экономики.

Новости компаний Все