Песков о новом раунде переговоров с Украиной, иранском уране и юбилее Ельцина
Кремль сообщил о переговорах с Украиной в Абу-Даби 4-5 февраля
Дмитрий Песков выступил перед журналистами. Пресс-секретарь президента подтвердил, что Россия собирается провести второй раунд переговоров об урегулировании военного конфликта с Украиной в Абу-Даби 4-5 февраля. По его словам, прямые контакты с Украиной возможны в Москве. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О переговорах с Украиной
- Прямые контакты с Украиной возможны в Москве.
- По каким-то вопросам находить точки соприкосновения легче, по другим сближение констатировать нельзя.
- Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной пройдет 4-5 февраля в Абу-Даби.
- Москва готова и дальше работать в интересах урегулирования ситуации на Украине.
- Украинское урегулирование приблизилось по части пунктов.
Об отношениях с Европой
- Сейчас нет никакой конкретики по возможной организации контактов Путина и Макрона.
- Мы можем только приветствовать возвращение к диалогу между РФ и Европой.
- РФ открыта к диалогу с Европой настолько широко, насколько готовы сами европейцы.
Об Иране
- Тема вывоза в Россию иранского урана давно была на повестке дня.
- Россия продолжает усилия по деэскалации напряженности вокруг Ирана.
Об отношениях с США
- Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в контактах с США отвечает за экономические связи.
- Никакой детализации прошедших переговоров господина Дмитриева в Майами не будет, обе стороны оценивают их как позитивные.
О Ельцине
- Ельцин — неотъемлемая часть истории России, память о нем бережно хранят.
О планах Путина
- Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по развитию химической промышленности.
- Химическая промышленность является важным сектором российской экономики.