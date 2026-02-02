Песков о новом раунде переговоров с Украиной, иранском уране и юбилее Ельцина

Дмитрий Песков выступил перед журналистами. Пресс-секретарь президента подтвердил, что Россия собирается провести второй раунд переговоров об урегулировании военного конфликта с Украиной в Абу-Даби 4-5 февраля. По его словам, прямые контакты с Украиной возможны в Москве. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

О переговорах с Украиной

Прямые контакты с Украиной возможны в Москве.

По каким-то вопросам находить точки соприкосновения легче, по другим сближение констатировать нельзя.

Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной пройдет 4-5 февраля в Абу-Даби.

Москва готова и дальше работать в интересах урегулирования ситуации на Украине.

Украинское урегулирование приблизилось по части пунктов.

Об отношениях с Европой

Сейчас нет никакой конкретики по возможной организации контактов Путина и Макрона.

Мы можем только приветствовать возвращение к диалогу между РФ и Европой.

РФ открыта к диалогу с Европой настолько широко, насколько готовы сами европейцы.

Об Иране

Тема вывоза в Россию иранского урана давно была на повестке дня.

Россия продолжает усилия по деэскалации напряженности вокруг Ирана.

Об отношениях с США

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в контактах с США отвечает за экономические связи.

Никакой детализации прошедших переговоров господина Дмитриева в Майами не будет, обе стороны оценивают их как позитивные.

О Ельцине

Ельцин — неотъемлемая часть истории России, память о нем бережно хранят.

