Вступил в силу приговор экс-директору института СО РАН Алексею Тайченачеву

Коллегия Новосибирского областного суда оставила без удовлетворения жалобу защиты, оспаривавшей приговор бывшему директору Института лазерной физики Сибирского отделения РАН Алексею Тайченачеву. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказал прокурор апелляционного отдела прокуратуры региона Константин Бабенко.

Фото: Институт лазерной физики СО РАН



Приговор Алексею Тайченачеву, который в 2016-2022 годах возглавлял Институт лазерной физики СО РАН, Советский райсуд Новосибирска вынес в феврале 2025 года. Ученого признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и дали три года условно, обязав возместить Минобрнауки РФ ущерб в размере почти 420 тыс. руб.

Дело в отношении Алексея Тайченачева возбудили в 2022 году по материалам регионального управления УФСБ. Силовики заинтересовались распоряжением, подписанным директором НИИ годом ранее. Речь в нем шла о допуске к документам под грифом «совершенно секретно» и «особой важности» научного руководителя института, не имеющего соответствующего разрешения, и выплате ему надбавок — 75-процентной доплаты к окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, и 50-процентной надбавки к жалованию за работу с материалами ограниченного доступа. Ущерб следствие оценило в 418 тыс. руб.

На тот период должность научного руководителя Института лазерной физики занимал академик РАН Сергей Багаев, который около четверти века — с 1992-го по 2016 год — сам возглавлял указанный институт. В материалах дела указывается, что Алексей Тайченачев «руководствовался побуждениями карьеризма и покровительства по службе со стороны Сергея Багаева», который якобы способствовал его назначению на пост директора. Обвинения в свой адрес ученый Тайченачев отрицает.

