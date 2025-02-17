Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

По секрету только заму

Экс-главу института СО РАН признали виновным в злоупотреблении полномочиями

В Новосибирске вынесли приговор члену-корреспонденту РАН Алексею Тайченачеву, который в 2016-2022 годах возглавлял Институт лазерной физики Сибирского отделения РАН. Следствие вменяло ему злоупотребление полномочиями: ученый подписал приказ о выплате научному руководителю института надбавок за работу со сведениями, составляющими гостайну. Суд дал Алексею Тайченачеву три года условно, обязав возместить Минобрнауки РФ ущерб в размере почти 420 тыс. руб. На следствии и судебном процесс ученый вину не признал.

Алексей Тайченачев не имел права допускать к секретным документам коллегу, который до него почти четверть века руководил Институтом лазерной физики СО РАН

Алексей Тайченачев не имел права допускать к секретным документам коллегу, который до него почти четверть века руководил Институтом лазерной физики СО РАН

Фото: Институт лазерной физики СО РАН

Алексей Тайченачев не имел права допускать к секретным документам коллегу, который до него почти четверть века руководил Институтом лазерной физики СО РАН

Фото: Институт лазерной физики СО РАН

В Советском райсуде Новосибирска сегодня завершилось рассмотрение уголовного дела экс-директора Института лазерной физики СО РАН 61-летнего Алексея Тайченачева. Председательствующая в процессе судья Анна Панова признала ученого виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и приговорила к трем годам условно с испытательным сроком два года, взыскав 418 тыс. руб. в пользу Минобрнауки РФ в счет возмещения ущерба. По решению суда физик обязан раз в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции и в течение года после вступления приговора в законную силу погасить ущерб.

Адвокат Елена Добрицкая заявила «Ъ-Сибирь», что в действиях ее подзащитного отсутствует состав преступления, а выдвинутые против него обвинения — не обоснованы. Решение об обжаловании приговора они с доверителем еще не приняли.

Это уголовное дело было возбуждено в январе 2022 года по материалам новосибирского управления ФСБ России. Силовики заинтересовались распоряжением, подписанным директором НИИ годом ранее. Речь в нем шла о допуске к документам под грифом «совершенно секретно» и «особой важности» научного руководителя института, не имеющего соответствующего разрешения, и выплате ему надбавок — 75-процентной доплаты к окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, и 50-процентной надбавки к жалованию за работу с материалами ограниченного доступа. Ущерб следствие оценило в 418 тыс. руб.

На тот период должность научного руководителя Институт лазерной физики занимал академик РАН Сергей Багаев, который около четверти века — с 1992-го по 2016 год — сам возглавлял указанный институт. В материалах дела указывается, что Алексей Тайченачев «руководствовался побуждениями карьеризма и покровительства по службе со стороны Сергея Багаева», который якобы способствовал его назначению на пост директора. Обвинения в свой адрес ученый Тайченачев отрицает.

Алексей Тайченачев родился в 1961 году в Междуреченске Кемеровской области и закончил физический факультет Томского госуниверситета. Он — физик-теоретик, специалист в области лазерной спектроскопии сверхвысокого разрешения, лазерного охлаждения атомов, стандартов частоты, квантовой и нелинейной оптики резонансных сред. В октябре 2016-го был избран членом-корреспондентом РАН. С июня 2016-го по апрель 2022 года ученый стоял во главе Института лазерной физики. Сейчас, по информации сайта института, он возглавляет теоретическую лабораторию НИИ.

Константин Воронов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...