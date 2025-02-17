По секрету только заму

В Новосибирске вынесли приговор члену-корреспонденту РАН Алексею Тайченачеву, который в 2016-2022 годах возглавлял Институт лазерной физики Сибирского отделения РАН. Следствие вменяло ему злоупотребление полномочиями: ученый подписал приказ о выплате научному руководителю института надбавок за работу со сведениями, составляющими гостайну. Суд дал Алексею Тайченачеву три года условно, обязав возместить Минобрнауки РФ ущерб в размере почти 420 тыс. руб. На следствии и судебном процесс ученый вину не признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Тайченачев не имел права допускать к секретным документам коллегу, который до него почти четверть века руководил Институтом лазерной физики СО РАН

Фото: Институт лазерной физики СО РАН Алексей Тайченачев не имел права допускать к секретным документам коллегу, который до него почти четверть века руководил Институтом лазерной физики СО РАН

Фото: Институт лазерной физики СО РАН

В Советском райсуде Новосибирска сегодня завершилось рассмотрение уголовного дела экс-директора Института лазерной физики СО РАН 61-летнего Алексея Тайченачева. Председательствующая в процессе судья Анна Панова признала ученого виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и приговорила к трем годам условно с испытательным сроком два года, взыскав 418 тыс. руб. в пользу Минобрнауки РФ в счет возмещения ущерба. По решению суда физик обязан раз в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции и в течение года после вступления приговора в законную силу погасить ущерб.

Адвокат Елена Добрицкая заявила «Ъ-Сибирь», что в действиях ее подзащитного отсутствует состав преступления, а выдвинутые против него обвинения — не обоснованы. Решение об обжаловании приговора они с доверителем еще не приняли.

Это уголовное дело было возбуждено в январе 2022 года по материалам новосибирского управления ФСБ России. Силовики заинтересовались распоряжением, подписанным директором НИИ годом ранее. Речь в нем шла о допуске к документам под грифом «совершенно секретно» и «особой важности» научного руководителя института, не имеющего соответствующего разрешения, и выплате ему надбавок — 75-процентной доплаты к окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, и 50-процентной надбавки к жалованию за работу с материалами ограниченного доступа. Ущерб следствие оценило в 418 тыс. руб.

На тот период должность научного руководителя Институт лазерной физики занимал академик РАН Сергей Багаев, который около четверти века — с 1992-го по 2016 год — сам возглавлял указанный институт. В материалах дела указывается, что Алексей Тайченачев «руководствовался побуждениями карьеризма и покровительства по службе со стороны Сергея Багаева», который якобы способствовал его назначению на пост директора. Обвинения в свой адрес ученый Тайченачев отрицает.

Алексей Тайченачев родился в 1961 году в Междуреченске Кемеровской области и закончил физический факультет Томского госуниверситета. Он — физик-теоретик, специалист в области лазерной спектроскопии сверхвысокого разрешения, лазерного охлаждения атомов, стандартов частоты, квантовой и нелинейной оптики резонансных сред. В октябре 2016-го был избран членом-корреспондентом РАН. С июня 2016-го по апрель 2022 года ученый стоял во главе Института лазерной физики. Сейчас, по информации сайта института, он возглавляет теоретическую лабораторию НИИ.

Константин Воронов