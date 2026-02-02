Песков: второй раунд переговоров в Абу-Даби пройдет 4–5 февраля

Второй раунд переговоров между представителями России, США и Украины в Абу-Даби по урегулированию украинского кризиса пройдет 4-5 февраля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Изначально переговоры должны были пройти 1 февраля, но позже их перенесли.

«Они действительно изначально планировались, второй раунд работы группы по вопросам безопасности был запланирован на минувшее воскресенье, но потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон»,— сказал представитель Кремля журналистам.

23-24 января в Абу-Даби состоялись первые трехсторонние переговоры по условиям будущего мирного соглашения между Россией и Украиной. Обсуждались в том числе территориальные вопросы, буферные зоны и различные механизмы контроля. США называли встречу исторической. Кремль подчеркивал, что впереди еще много серьезной работы по этим вопросам. Изначально сообщалось, что второй раунд переговоров пройдет без участия американской делегации.

Лусине Баласян