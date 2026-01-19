Пропорциональные сокращения

В преддверии масштабной избирательной кампании в регионах снова начинают сокращать число мандатов, распределяемых по пропорциональной системе. Например, в новом созыве Липецкого облсовета количество «списочников» может уменьшиться сразу на треть — с 14 до 9 человек. Авторы инициативы объясняют реформу изменением числа избирателей, однако представители КПРФ уверены, что она направлена против них, поскольку списки, в отличие от одномандатных округов, по сути, гарантируют попадание в парламент оппозиционных партий.

Группа из 30 членов Липецкого облсовета подготовила пакет поправок к региональному уставу и областным законам, предусматривающих уменьшение депутатского корпуса с 42 до 36 человек. Сильнее всего — сразу на пять мандатов — планируется сократить количество «списочников». Число депутатов, избираемых по мажоритарным округам, снизится с 28 до 27.

Необходимость поправок продиктована изменением числа избирателей, а также приведением областного устава в соответствие с федеральным законодательством, объясняют в заксобрании. Кто конкретно выступил автором инициативы, там не уточняют, но оговариваются, что пакет документов готовили депутаты разных фракций. Ожидается, что изменения будут рассмотрены на заседании 29 января.

Перед выборами пятилетней давности липецкий парламент уже проводил масштабное сокращение депутатского корпуса: по предложению спикера Павла Путилина («Единая Россия») число депутатов уменьшилось с 56 до 42.

Тогда же изменилась и пропорция формирования законодательного органа. Если раньше на одного одномандатника приходился один парламентарий, избранный по спискам, то теперь «списочников» стало в два раза меньше. В случае одобрения новых поправок их будет уже в три раза меньше.

Сокращение доли «списочников» — типичный процесс для региональных заксобраний. За последние пять лет через него прошли в Приморском и Краснодарском крае, Калмыкии, Хакасии, Удмуртии, Амурской, Новгородской, Мурманской, Саратовской, Сахалинской, Ростовской, Смоленской, Ярославской и многих других областях. Накануне выборов-2026 аналогичным образом поступили в Курской области (минус один «списочник»). Правда, есть и обратные примеры: в Ханты-Мансийском автономном округе количество депутатов, избираемых по пропорциональной системе, напротив, решили увеличить (плюс один депутат).

Лидер фракции КПРФ в Липецком облсовете Сергей Токарев считает, что поправки преследуют цель сокращения представительства коммунистов.

«Другой логики в этом нет. В Липецком городском совете 36 депутатов на 380 тыс. избирателей, и в областном совете теперь будет 36 депутатов, но уже почти на 900 тыс. человек. С точки зрения удобства избирателей я бы, наоборот, выступал за увеличение количества депутатов, иначе это приведет к отдалению власти от людей»,— заявил коммунист “Ъ”. Он добавил, что Компартия не поддержит поправки и будет требовать обоснования сокращения депутатского корпуса.

Политолог Владимир Слатинов согласен, что реформа преследует политические цели. «Пять лет назад коммунисты показали оглушительный успех (КПРФ получила в парламенте 15 мест из 42.— “Ъ”), который сказывается на областной власти до сих пор. Ни одно заседание облсовета не проходит без острой критики губернатора Игоря Артамонова со стороны КПРФ, хотя ему удалось добиться провластного консенсуса с большинством оппозиционных партий»,— объясняет эксперт. По его оценке, на предстоящих выборах коммунисты могут консолидировать протестный электорат, однако с учетом вносимых поправок их представительство сократится даже в случае относительного успеха на выборах.

Сергей Толмачев, Воронеж; корсеть “Ъ”