«Русская сталь» представит Мантурову новый план поддержки металлургов
Ассоциация «Русская сталь» подготовила предложения по стабилизации металлургической отрасли. Объединение планирует представить их на заседании по вопросу развития черной металлургии под председательством вице-премьера Дениса Мантурова, сообщил РБК со ссылкой на три источника, знакомых с предложением «Русской стали» и повесткой заседания.
По словам источников издания, ключевое предложение ассоциации касается акциза на жидкую сталь. В «Русской стали» предлагают проиндексировать цену отсечки сляба (металлургического полуфабриката), ниже которой акциз не платится. Сейчас она составляет 30 тыс. руб. за тонну. В ассоциации утверждают, что установленный налог был разработан по итогам успешного для металлургов 2021 года, а значение цены отсечки не менялось с 2022 года. Цену отсечки предложили проиндексировать на размер накопленной инфляции за 2022–2025 годы — до 43 470 руб. за тонну.
«Русская сталь» также предложила два механизма для поддержки внутреннего спроса: через инфраструктурные проекты и автомобилестроение. В первом случае объединение предлагает обязать государственных и муниципальных заказчиков при строительстве и ремонте объектов инфраструктуры использовать металлоконструкции российского производства. Во втором — стимулировать автопроизводителей использовать марки сталей российского производства и начислять за это дополнительные баллы локализации.
Ассоциация также предложит господину Мантурову ввести тарифную надбавку 40–45% на железнодорожные перевозки импортного металлопроката, в первую очередь из Казахстана и Китая. Это, считают в «Русской стали», поможет защитить внутренний рынок от растущего импорта. В плане объединения затрагиваются вопрос экологических платежей за негативное воздействие на природу, трансферного ценообразования и железнодорожных приоритетов.
Металлургическая отрасль остается в одном из самых затяжных кризисов за свою историю. По данным «Русской стали», производство стали в 2025 году снизится на 5%, до 66,5 млн тонн, потребление металлопроката — на 14%, до 38,9 млн тонн. По прогнозу экспертов, в 2026 году возможно лишь незначительное восстановление, а для выхода на докризисный уровень могут потребоваться годы.
