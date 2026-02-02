Дело экс-судьи из Ростова-на-Дону Елены Коблевой рассмотрят 9 февраля

Краснодарский краевой суд рассмотрит дело о получении взятки в крупном размере в отношении бывшей судьи Советского районного суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой. Заседание назначено на 9 февраля, следует из данных картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ», госпожу Коблеву обвиняют в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Еще двух фигурантов рассматриваемого дела — бригадира рыболовецкой артели «Земля Дона» Владимира Боженко — в передаче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ), предпринимателя Николая Студеникина считают посредником (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

По версии Следственного комитета, в декабре 2022 года судья Коблева получила 500 тыс. руб. за то, что она обеспечила отмену судебного акта о конфискации двух лодок и невода у Владимира Боженко. По данным правоохранителей, предприниматель Студеникин, покупавший у Боженко рыбу, договорился с судьей о возврате конфискованного.

Обвинитель предложил назначить экс-судье десять лет лишения свободы, взяткодателю и посреднику — девять и семь лет колонии соответственно. Одновременно с судебным процессом в Краснодаре в отношении Елены Коблевой расследуется еще одно дело, в котором фигурируют уже девять эпизодов взяток.

Константин Соловьев