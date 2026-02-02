Тамбовский облсуд подтвердил арест фигурантов дела об убийстве милиционера

Тамбовский областной суд признал законным арест двух фигурантов дела об убийстве в 2000 году полковника милиции Валерия Джураева (ч. 2 ст. 105 УК РФ, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы). Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, жалобы их защитников оставлены без удовлетворения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как рассказывал «Ъ», речь идет об известном благотворителе и основателе Самарской федерации бокса Андрее Королеве и другом жителе Самарской области Алексее Моргунове. По версии следствия, 54-летний господин Королев, являясь на момент совершения преступления лидером ОПГ в Самарской области, дал указание группе лиц за денежное вознаграждение совершить убийство начальника Тамбовского РОВД Валерия Джураева, ранее возглавлявшего подразделение по борьбе с организованной преступностью. Сотрудник правоохранительных органов был убит 13 апреля 2000 года на выходе из здания областной больницы на улице Московской в Тамбове.

Фигуранты дела были задержаны только в январе этого года. Известно, что Андрей Королев вину не признает.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ».

Владимир Зоркий