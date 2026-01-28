Полковника никто не забыл

Суд в Тамбове заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела об убийстве в 2000 году авторитетного борца с организованной преступностью полковника милиции Валерия Джураева. В местном управлении Следственного комитета России (СКР) считают, что к нему причастны двое жителей Самарской области, в том числе известный благотворитель и основатель местной федерации бокса Андрей Королев. Его следствие считает заказчиком убийства. Господин Королев не признает вину и обжалует арест в СИЗО.

Управление Следственного комитета по Тамбовской области сообщило о задержании двух жителей Самарской области по обвинению в участии в убийстве начальника Тамбовского РОВД полковника милиции Валерия Джураева, совершенном в 2000 году (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ведомстве рассказали, что по ходатайству следствия их заключили под стражу. В сообщении СКР не названы имена обвиняемых. По данным источников “Ъ” в правоохранительных органах, речь идет от 54-летнем президенте самарского благотворительного фонда поддержки развития спорта и социальных программ «Опора» Андрее Королеве и некоем Алексее Моргунове. Ленинский райсуд Тамбова заключил их в СИЗО по 14 февраля и 15 февраля соответственно.

Следствие считает, что в 1999 году Андрей Королев, якобы возглавлявший преступную группировку в Самарской области, заказал убийство известного в Тамбовской области милиционера Валерия Джураева. На тот момент полковник возглавлял Тамбовский РОВД, до этого руководил управлением по борьбе с организованной преступностью.

Господин Джураев имел скандальную славу в регионе: его неоднократно обвиняли в связях с преступными группировками и злоупотреблениях, а сам он считал, что его оговаривают высокопоставленные представители местной власти, чьи коррупционные преступления он расследовал.

По версии СКР, в конце 1999 года в Тамбов приехали четыре исполнителя, которые по заданию господина Королева организовали слежку за милицейским. Они несколько месяцев жили на конспиративных квартирах и собирали для покушения оружие, средства связи и автомобили.

Днем 13 апреля 2000 года преступники подкараулили господина Джураева на выходе из здания областной больницы на Московской улице в Тамбове. После того как он сел в автомобиль ВАЗ-2109, из рядом припаркованной «буханки» раздалась автоматная очередь. Стрелявшие скрылись, после чего бросили машину недалеко от больницы и подожгли ее. Милицейского успели госпитализировать, но он скончался от ранений.

После убийства тамбовские следователи не смогли поймать убийц, расследование было приостановлено. Как сегодня отметили в СКР, выявить двух возможных участников убийства удалось благодаря «планомерной и кропотливой работе» следователей и криминалистов регионального следственного управления и сотрудников Главного управления криминалистики СКР и Главного управления уголовного розыска МВД России.

Согласно данным персонального сайта Андрея Королева, в 1993 году он основал федерацию бокса Самарской области. В последующие годы он входил в состав общественного совета по развитию физической культуры и спорта при министерстве спорта Самарской области и в экспертный пул местной общественной палаты. Судя по последним новостям с сайта, возглавляемый господином Королевым фонд «Опора» регулярно оказывает благотворительную помощь многодетным семьям, детям с ограниченными возможностями здоровья, а также жителям Курской области, пострадавшим от вторжения вооруженных сил Украины.

Адвокат Андрея Королева Дмитрий Кислинский сказал “Ъ”, что его доверитель не признает вину. Защитник уже подал апелляционную жалобу на решение о его заключении под стражу, дата рассмотрения пока не назначена. Оперативно связаться с адвокатом Алексея Моргунова Андреем Карасевым “Ъ” не удалось.

Сергей Толмачев, Воронеж