Неравномерная открытость

Роль законодательных собраний субъектов РФ усиливается, но в их деятельности наблюдается «значительная территориальная неравномерность». К такому выводу пришли авторы очередного «Рейтинга открытости парламентов российских регионов». Его лидерами по сумме параметров стали законодательные органы Татарстана, Забайкалья и Астраханской области, а в разрезе федеральных округов наибольшую открытость показали парламенты Приволжья и Северного Кавказа.

Четвертое исследование петербургского фонда развития городского самоуправления «1870» под названием «Парламент на ладони» (“Ъ” с ним ознакомился) охватило период с начала 2023 года по середину 2025 года. Деятельность 85 парламентов (за исключением заксобраний новых территорий, где введено военное положение, предусматривающее особый режим работы органов власти) оценивалась по шести основным параметрам.

В разделе «Открытость принятия решений», где учитываются, в частности, наличие прямых трансляций заседаний в интернете и публикация стенограмм и итогов голосования, лидерами стали заксобрание Кировской области и Мосгордума. При этом исследователи отметили общую «позитивную тенденцию»: по сравнению с предыдущим рейтингом свои позиции улучшили 13 парламентов, а более половины возможных баллов получили 29 заксобраний. В то же время некоторые парламенты «при наличии тематических разделов официальных сайтов не размещают в них необходимую информацию», а, например, Госсобрание Башкирии с октября 2023 года прекратило публикацию стенограмм заседаний, отмечается в докладе.

По параметру «Открытость законотворческой работы» (публикация внесенных и принятых документов) максимальный балл получили сразу 30 парламентов. Среди негативных примеров отмечены Нижегородское заксобрание и парламент Дагестана, которые прекратили публиковать информацию о стадиях рассмотрения документов, и Магаданская облдума, на сайте которой с апреля 2024-го не публикуются ни внесенные, ни принятые документы.

Оценку «Открытости обратной связи» исследователи проводили на практике: они направляли в парламенты идентичные запросы через формы на сайтах и по электронной почте, а также звонили по телефону. Лучшими по работе с обращениями на сайте стали Заксобрание Краснодарского края и парламент Якутии. В ряде регионов эксперты выявили проблемы вроде неработающих сайтов, неудобных форм для обращений и избыточных требований к их авторам. Использование электронной почты, напротив, показало «значимое улучшение качества обратной связи»: конкретные ответы в установленный срок дали 66 парламентов против всего 15 в предыдущем исследовании.

В номинации «Социальная доступность» учитывалось наличие информации о личных приемах депутатов и аккаунтов в соцсетях. Максимальные результаты продемонстрировали парламенты Волгоградской, Кемеровской и Тюменской областей, а всего соответствующие показатели улучшили 22 заксобрания. Как подсчитали авторы, самой популярной отечественной платформой у законодателей остается сеть «ВКонтакте» (83 парламента), затем следуют Telegram (68), «Одноклассники» (54) и Rutube (36).

Параметр «Гарантии равенства партий на ТВ и радио» оценивался по данным избиркомов: в тройку лидеров вошли заксобрания Ростовской, Волгоградской и Новосибирской областей. При этом с 13 до 14 выросло число регионов, где равенство партий в теле- и радиоэфире не обеспечивается вовсе.

Наконец, первую тройку по «Внутренней открытости» составили парламенты Хакасии, Крыма и Подмосковья. Там, по оценке экспертов, лучше всего соблюдаются принципы представительства фракций в руководстве заксобрания и комитетов, а также выделяется время для фракционных заявлений. Правда, наличие у фракций гарантированных постов в руководстве зачастую связано с уменьшением числа прошедших в парламент партий — например, в законодательных органах Северной Осетии и той же Хакасии их всего по три.

По сумме параметров победителями рейтинга стали Госсовет Татарстана, Заксобрание Забайкальского края и Астраханская облдума.

Первый «достиг абсолютных показателей открытости законотворческой работы» и во многом помог парламентам Приволжья сохранить лидерство в разрезе федеральных округов. Забайкальских депутатов эксперты похвалили за введение в регламент специального времени для заявлений фракций и оперативную реакцию на письменные обращения. Астраханская облдума тоже хорошо поработала с обращениями граждан, но все же опустилась со второго на третье место из-за «анонимности результатов голосования депутатов» и «чисто символических гарантий равенства партий в эфире (всего 19 секунд в месяц на телевидении и 7 секунд на радио)».

Несмотря на расхожую недооценку региональных парламентов, исследование выявило как тенденцию усиления их роли в госуправлении, так и повышение открытости в отношениях с избирателями, констатирует президент фонда «1870» Кирилл Страхов: «Парламенты регионов обеспечивают гибкость законодательного регулирования в соответствии с интересами территорий и согласованное общественное поведение граждан».

Афанасий Сборов