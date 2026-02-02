Российский центровой «Майами Хит» Голдин набрал первые очки в НБА

Российский центровой «Майами» Владислав Голдин набрал первые очки в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в домашнем матче регулярного чемпионата против «Чикаго Буллс». Встреча завершилась со счетом 134:91 в пользу хозяев.

Игровое время Владислава Голдина составило 7 минут 21 секунду. Он набрал 4 очка, сделав 1 подбор и 1 результативную передачу. Россиянин провел второй матч в НБА. Его дебют в лиге состоялся 20 декабря в гостевой встрече против «Бостон Селтикс».

«Майами» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 27 побед и потерпев 24 поражения. «Чикаго» располагается на девятой строке. В активе команды 24 победы и 29 поражений. .

Владиславу Голдину 24 года. В 2025 году центровой подписал двусторонний контракт с «Майами», согласно которому он может провести не более 50 матчей в регулярном чемпионате НБА, а остальное время должен выступать в Лиге развития (G League) за фарм-клуб — «Су-Фолс Скайфорс».

В прошлом сезоне россиянин выступал за команду «Мичиган Вулверинс» из баскетбольной лиги Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). В среднем за игру Голдин набирал 16,6 очка, делал 7 подборов, 1,1 передачи и 1,4 блока.

Таисия Орлова