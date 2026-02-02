«Россети Тюмень» приобрели энергообъекты в Югре

«Россети Тюмень» завершили сделку по приобретению электросетевого оборудования в ХМАО-Югре. Покупка энергообъектов позволит обеспечить надежное электроснабжение инфраструктуры отеля «Космос» в городе Когалыме.



Системообразующая сетевая организация приобрела в собственность трансформаторную подстанцию мощностью 1,6 МВА и кабельные линии электропередачи общей протяженностью около 130 метров. Энергообъекты обеспечивают электроснабжение крупнейшей в Когалыме гостиницы на 122 комфортабельных номера. Отель потребляет в среднем 1,1 млн кВт*ч электроэнергии в год. Для поддержания стабильного электроснабжения туристической инфраструктуры специалисты «Россети Тюмень» будут обеспечивать своевременное техническое обслуживание и ремонт электроустановок.

Консолидация активов на базе системообразующей энергокомпании – важная часть государственной политики в области электроэнергетики, направленная на устранение лоскутности электросетевого комплекса, повышение надежности электроснабжения социально значимых объектов, жителей и предприятий региона.

АО «Россети Тюмень»