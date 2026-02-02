Культурная программа муниципального форума в Уфе обошлась в 3,3 млн рублей

Башкирская государственная филармония заключила восемь договоров с единственными поставщиками на подготовку культурной программы всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России», который проходил в Уфе с 28-го по 30 января. По данным портала госзакупок, общая стоимость контрактов, подписанных 26 января, составила около 3,3 млн руб. Источники финансирования и подрядчики не раскрываются, извещения на сайте госзакупок не публиковались.

Договоры касались поставки и аренды светового и звукового оборудования (в том числе, светодиодных экранов), художественного оформления площадок и создания видеоконтента.

Форум «Малая родина — сила России» проходил в конгресс-холле «Торатау» и Дворце борьбы, в нем участвовали более 500 муниципальных служащих из разных регионов России, а также региональные и федеральные чиновники, депутаты, сенаторы и представители администрации президента РФ.

Идэль Гумеров