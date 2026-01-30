«Потерпите, потерпите, потерпите»

Вчера в уфимском конгресс-холле «Торатау» открылся трехдневный федеральный муниципальный форум «Малая родина — сила России». Глава Башкирии Радий Хабиров в приветствии к участникам в очередной раз попросил муниципальных служащих потерпеть, пообещав подчиненным не только почетные грамоты, но и праздничный вечер, хоть и в неопределенной перспективе. А сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева, заверив всех в скорой победе в СВО, призвала муниципальных глав работать.

16,3 тыс. глав городов, районов и поселений, 4,5 млн муниципальных служащих «входят в дома, водят трамваи и чистят дороги», находясь на передовой местного самоуправления, заявила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева, выступившая на открытии регионального дня форума «Малая родина — сила России» — федерального совещания представителей низшей ступени власти, которое началось в Уфе. В столице Башкирии вчера собрались более 500 из них.

Госпожа Гусева отметила, что задачей муниципальных служащих является спокойствие жен, матерей и детей тех, кто находится «на передовой в полном смысле слова». Благодаря совместным усилиям, заверила она, обязательно будет достигнута победа, ведь во главе страны стоит «наш самый лучший президент на планете Земля, наш великий национальный лидер».

Некоторые участники форума не понаслышке знают, каково это — служить на той и на другой передовой. В зале присутствовали, например, руководители муниципалитетов-ветераны СВО: глава Щучанского округа Курганской области Алексей Новоселов, глава Исанбаевского сельсовета Илишевского района Камил Мустафин, глава Мерясовского сельсовета Баймакского района Шамиль Надербаев, глава Уркасского сельсовета Зилаирского района Фадис Сагитов, а также Ильнара Сафина, возглавляющая Мещегаровский сельсовет Салаватского района — до нее поселением руководил супруг, ушедший на фронт.

О совместных усилиях участников СВО и глав муниципалитетов рассказал глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, в республике нет ни одного из 63 районных и городских руководителей, кто не был в зоне боевых действий. Совместными усилиями республика отправила 171 конвой с грузами для военнослужащих. К тому же, именно на местных глав ложится, отметил господин Хабиров, миссия — вместе с военными комиссарами сообщать родственникам о гибели их мужей и сыновей в специальной военной операции.

Глава Башкирии с сочувствием обратил внимание, что на работу нынешнего состава глав муниципалитетов пришелся тяжелый период пандемии, СВО и санкций. «Я им каждый раз говорю: ну потерпите, потерпите, потерпите...»,— поделился Радий Хабиров. И каким-то образом, подчеркнул он, терпят. Примерно с 2020 года, с которого, по словам спикера, он обещает женской половине своей команды: «Как все закончится, я вам такой вечер устрою: вы наденете красивые платья, мы позовем артистов, выпьем по бокалу шампанского. Но пока не время. Потерпите немножко, все будет хорошо».

Тяжесть службы российского муниципального чиновника лучше всего характеризует анекдот, который глава Башкирии огласил публике и который, с его слов, он услышал перед форумом от Ирины Гусевой. Встречаются, рассказал он, муниципальные служащие из России и одной из «недружественных» стран, делятся мнением о своей работе. Иностранный чиновник, мол, сетует: за год службы надбавка — $1 тыс., за второй — $2 тыс., за 10 лет дарят автомобиль, через 15 лет — дом. На что российский коллега возражает: а почетных грамот совсем нет?

К тому же, добавил Радий Хабиров, на следующем мероприятии в соседнем зале, главы местных администраций чаще других удостаиваются критики, ведь «всегда найдутся люди, готовые их пнуть». Но положительные отзывы, кажется, перевешивают негативные — по итогам прошлого года, поделился глава региона, по данным социологических замеров вырос не только его личный рейтинг, но и уровень одобрения работ муниципальных глав.

Ирина Гусева, между тем, обратилась к муниципальным служащим не с просьбой, но с призывом: «Работайте!». Время разговоров закончилось, предупредила она, процитировав напутствие первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко: за словом должно последовать дело, а за делом — результат.

