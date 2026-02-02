Суд оставил в СИЗО основателя Самарской федерации бокса по делу об убийстве

Тамбовский областной суд оставил в силе решение о заключении под стражу основателя Самарской федерации бокса Андрея Королева. Он обвиняется в участии в убийстве милиционера Валерия Джураева в 2000 году. Как следует из сообщения объединенной пресс-службы судов региона, апелляционную жалобу защиты на арест оставили без удовлетворения.

В апреле 2000-го неизвестные расстреляли машину силовика рядом с областной больницей на Московской улице в Тамбове. Убийцы скрылись, а уголовное дело было приостановлено. Андрей Королев не признает причастность к убийству.

Господина Королева задержали в конце января. По версии регионального управления Следственного комитета России, в 1999 году он заказал убийство известного милиционера Валерия Джураева. Тогда господин Джураев возглавлял Тамбовский РОВД. Он также руководил управлением по борьбе с организованной преступностью.

Вместе с Андреем Королевым в Тамбове в конце января заключили под стражу жителя Самарской области Алексея Моргунова. Апелляционная жалоба защиты на его заключение под стражу также оставлена без удовлетворения.

Сергей Толмачев, Воронеж