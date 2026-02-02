Заключенного в Нижнем Тагиле судили за нападение на сотрудника колонии

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор ранее судимому 31-летнему Лазарю Кошееву за нападение на сотрудника исправительного учреждения, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Инцидент произошел 4 сентября в колонии ЛИУ-51 во время вечерней проверки в штрафном изоляторе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Суд установил, что замдежурного помощника начальника колонии, старший лейтенант внутренней службы, изъял из камеры Кошеева предметы, после отбоя запрещенные к хранению. Осужденный отказался вернуться в камеру, толкнул сотрудника в грудь, сорвал и повредил его нагрудный видеорегистратор. Кошеев в суде вину не признал и отрицал факт насилия, однако эти действия были подтверждены его более ранними показаниями на следствии, записями с регистраторов и камер наблюдения, свидетелями-сотрудниками колонии.

Действия сотрудника колонии суд признал правомерными и соответствующими его должностным обязанностям. Был также учтен рецидив — ранее Кошеев был судим за тяжкое преступление. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы. К этому сроку добавлен год неотбытого наказания по приговору 2017 года. Итоговое наказание — три года в колонии строгого режима, а также ранее неоплаченный штраф в размере 150 тыс. руб. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ирина Пичурина